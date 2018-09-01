新港奉天宮與京都妙心寺結緣90年　隆重在台謁祖交香

新港奉天宮曾於日治大正十一年為臨濟宗臺灣總本部聯絡寺院與日本京都妙心寺結緣90年，雙方於九月一日舉行一場非常具有歷史意義和國際文化內涵的宗教交流，由妙心寺住持則竹秀南老大師率領日本佛教大德來訪，雙方簽署友好紀念備忘錄，依據禮俗進行「謁祖交香」，奉天宮精刻日本式的香擔相贈，象徵雙方宮誼永存，共創台日宗教交流之佳話。

為紀念新港奉天宮與京都妙心寺兩大本山結緣屆九十年，同時歡慶「妙心大本山靈雲聖觀音寶像」鎮座「新港開臺媽祖聖像」分靈傳香七周年，以及分靈傳香天球院.本光寺.萬福大本山一周年紀念，日本方由妙心寺住持則竹秀南老大師率領，於9月1日恭請天上聖母聖像返回奉天宮謁祖，新港奉天宮組織龐大的迎駕隊伍前往鐵路公園前恭迎媽祖回宮，並於奉天宮正殿舉行「世界平和祈福法會」，祈求聖觀音與天上聖母能庇佑台日兩國，災難遠離人民安康。



▲新港奉天宮與京都妙心寺結緣90友好紀念，隆重依據禮俗進行「謁祖交香」儀式。（圖／任禮清攝 , 2018.09.01)

見證台日宗教交流的嘉義縣副縣長吳芳銘表示，妙心寺和奉天宮1928年後雖斷了音訊，2009年透過各界熱心人士的促成，以及奉天宮董事長何達煌的極力邀請，終於在闊別81年後再與妙心寺牽起相互訪問的交流，當時致贈奉天宮一尊供養30年的觀音聖像，重新牽起這段中日宗教交流情緣。在九十年的時代變遷中，新港奉天宮歷代執事始終珍惜跨國際交流的緣份，將文物珍藏為奉天宮歷史寶物，並承文化部、嘉義縣文化局審查登錄為嘉義縣級重要文化資產。



▲嘉義縣副縣長吳芳銘見證妙心寺和奉天宮的友好交流，雙方隨曾於1928年後斷音訊但情誼不損。（圖／任禮清攝 , 2018.09.01)

何達煌表示，奉天宮和妙心寺簽訂友好備忘錄，期待兩宮宮誼永固，今年10月11日奉天宮將恭請「妙心大本山靈雲聖觀音寶像」、奉天宮「四街祖媽聖像」和表演團體等近百人，回訪京都妙心寺，共創台日宗教交流持續永恆的發展。

吳芳銘強調，宗教啟發世人良善的本質，導向心靈正向的力量，並落實在生活中幫助自己，幫助別人，這個理念不分國界，不分派別，我們在妙心寺和奉天宮看到這份彌足珍貴的友誼。