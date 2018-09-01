民調：6成美國人不滿川普施政 近5成支持彈劾

53%受訪者表示，他們相信川普企圖干預特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的通俄調查，已經犯下妨害司法罪；35%受訪者則表示，他們不相信川普企圖干預。川普批評通俄調查是「政治獵巫」。

華盛頓郵報和美國廣播公司新聞網上一次於4月進行的聯合民調結果顯示，川普施政滿意度40%，不滿意度56%。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）根據今天公布的最新民調，60%美國民眾不滿總統川普施政表現，近5成受訪者支持彈劾川普。

最新民調中，63%受訪者表示，他們支持穆勒的調查，另外有29%表示反對。

川普在處理經濟問題方面的民調表現較佳，滿意和不滿意度分別為45%。

另外，川普施政滿意度在民主黨和共和黨民眾間也大不同，78%共和黨受訪者滿意，93%民主黨和59%無黨派民眾不滿意。

這項民調在8月26到29日間訪問1003位成年人，抽樣誤差在正負3.5個百分點以內。這項民調進行期間，川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）遭起訴罪名成立，川普律師柯恩（Michael Cohen）也針對付給豔星封口費案達成認罪協議。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070901