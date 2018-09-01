決戰中台灣 蔡英文賴清德首同台彰化造勢

7月中全代會後，民進黨全黨啟動輔選腳步，蔡英文8月到各縣市授旗，9月啟動各縣市舉行百工百業挺改革系列活動，全台灣再巡迴一次；首場百工百業挺改革活動，今天在彰化登場，蔡英文與賴清德首度在造勢場合同台，拉抬黨籍參選人。

（中央社記者葉素萍、吳哲豪彰化1日電）總統兼民進黨主席蔡英文今天首度與行政院長賴清德同台，為尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。蔡英文說，魏明谷這3年多來實實在在做事，希望大家再支持他4年。

蔡英文致詞談到彰化縣反毒成績全國第一，她說，反毒工作可能一時沒有新聞效果，但長遠來說，是影響國家好幾代人的事，「有良心的政治人物，就不能因為沒一時新聞的效果，忘記去做真正應該做的事情。我們推動的改革，也是一樣。」

她說，過去2年多來，中央推動改革一直在趕進度，因為趕進度，有些事情沒有足夠時間解釋，所以讓社會一些人有誤解；改革一定會得罪人，大家在新聞、在網路上看到，不論怎麼做，一定有人會批評。有些甚至是用抹黑、有的是假新聞、斷章取義批評改革。

蔡英文說，上週她在記者訪問時，說過一句話，記者問她：「總統妳委屈嗎？」她跟大家說，如果怕委屈，就不要做總統，「我這句話，說的不只是颱風淹水，我說的，更是整個國家的改革、也是決心。」

蔡英文提到，4年前，魏明谷選舉時，她來彰化30幾次助選，那時候大家投票支持魏明谷，希望他能為彰化做很多改革，讓彰化改變。這3年多來，他沒有讓大家失望，一項一項建設，全部都實實在在做，「這樣的縣長，大家是不是要支持他4年」，希望大家支持認真改革的魏明谷，讓「風光大縣」彰化變成「福利大縣」。

賴清德則表示，中科四期是彰化縣未來產業發展的新希望，未來中科四期可望創造5萬個工作機會；魏明谷帶領縣府團隊，克服一項項問題，彰化要做為台灣綠能首都絕對沒問題；魏明谷推社會福利建設，未來彰化縣必然是幸福的縣市，這種認真打拚的縣長，一定要全力支持，讓他繼續帶領彰化縣。

另外，立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳、施義芳、國策顧問翁金珠、何黎星、蔡天啟、彰化市長邱建富、彰化縣小英之友會總會長李正雄等人都出席這場活動。（編輯：楊玫寧）1070901