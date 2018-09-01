曾珮瑜被爆「思想洋派」　火辣床戲僅穿內褲、貼胸貼

葉天倫導演的最新力作《雙城故事》，由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜主演，劇情描述跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山，透過兩個城市詮釋台灣以及海外華裔的不同視野。劇中，曾珮瑜首集就有大尺度裸背演出，僅穿一條黑色內褲與黃志瑋上演床戲，正面貼胸貼，堪稱從影以來最大尺度。
除了與黃志瑋有床戲，曾珮瑜在劇中與溫昇豪也有感情線，她說：「與溫昇豪拍床戲，就是一脫就上，兩人很熟很有默契，彼此非常了解彼此的性格。」 還被溫昇豪爆料「思想洋派」，原來是曾珮瑜是「不婚主義者」，過去有男友想要改變她，交往後才發現是徒勞無功。
▲曾珮瑜在劇中有大膽床戲。（圖／青睞影視提供，2018.09.01）
曾珮瑜透露，20歲時曾到加拿大念書，想學好英文，刻意不跟台灣同學交朋友，卻被友人告知說，同學覺得她臭屁很跩，等到大三、大四、語言與學習都上軌道，因為想家，才開始與台灣的朋友相處。曾珮瑜也坦言：「我是家裡的老么，幾乎沒有做過家事，到了加拿大後開始學會獨立。」為了省錢，不僅到超市只買特價品，就連到黃昏市場採買，都會趁市場快收攤時，去買一大籃只要一塊加幣的水果。
《雙城故事》今（1）日起將於公視、民視、八大、myVideo播出，Netflix也同樣於今日起同步在全球超過190個國家陸續上線，將台灣的樣貌介紹給全世界。