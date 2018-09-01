曾珮瑜被爆「思想洋派」　火辣床戲僅穿內褲、貼胸貼

葉天倫導演的最新力作《雙城故事》，由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜主演，劇情描述跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山，透過兩個城市詮釋台灣以及海外華裔的不同視野。劇中，曾珮瑜首集就有大尺度裸背演出，僅穿一條黑色內褲與黃志瑋上演床戲，正面貼胸貼，堪稱從影以來最大尺度。

除了與黃志瑋有床戲，曾珮瑜在劇中與溫昇豪也有感情線，她說：「與溫昇豪拍床戲，就是一脫就上，兩人很熟很有默契，彼此非常了解彼此的性格。」 還被溫昇豪爆料「思想洋派」，原來是曾珮瑜是「不婚主義者」，過去有男友想要改變她，交往後才發現是徒勞無功。