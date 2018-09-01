外媒：川普無心插柳　催生中日關係小綠蔭

（中央社台北1日電）外媒分析，美國總統川普對中國祭出關稅大旗，無意間促成中國與日本的關係回暖，但由於兩國源於歷史積怨和領土爭端的「世仇」關係，這種恢復注定有限。

新華社報導，第7次中日財長對話昨天在北京舉行。中國財政部長劉昆和日本副首相兼財務大臣麻生太郎攜雙方財政部、央行及金融監管高級官員出席，展開面對面對話交流。

綜合英國金融時報和法國國際廣播電台中文網報導，昨天的會談是兩國多年緊繃關係解凍的最新跡象，會談的象徵性價值大於會談主題重啟貨幣互換安排的重要性。

報導說，中日關係因歷史積怨和釣魚台主權爭議，多年來始終在低點徘徊，但隨著川普今年升高與中國的貿易衝突，北京試圖在幾個月內緊急修復忽視多年的中日關係。