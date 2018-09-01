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中央社

外媒：川普無心插柳　催生中日關係小綠蔭

中央社2018/09/01 17:23
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北1日電）外媒分析，美國總統川普對中國祭出關稅大旗，無意間促成中國與日本的關係回暖，但由於兩國源於歷史積怨和領土爭端的「世仇」關係，這種恢復注定有限。

新華社報導，第7次中日財長對話昨天在北京舉行。中國財政部長劉昆和日本副首相兼財務大臣麻生太郎攜雙方財政部、央行及金融監管高級官員出席，展開面對面對話交流。

綜合英國金融時報和法國國際廣播電台中文網報導，昨天的會談是兩國多年緊繃關係解凍的最新跡象，會談的象徵性價值大於會談主題重啟貨幣互換安排的重要性。

報導說，中日關係因歷史積怨和釣魚台主權爭議，多年來始終在低點徘徊，但隨著川普今年升高與中國的貿易衝突，北京試圖在幾個月內緊急修復忽視多年的中日關係。

在北京有意為之下，中國國務院總理李克強5月時展開2013年任內以來的首次日本行；此前一個月，兩國還舉行了近8年來的首次高層經濟對話。

另據日本共同社，中日兩國基本達成共識，日本首相安倍晉三擬於10月23日抵達北京訪問。這是除了出席國際會議的場合，近7年來日相首次訪中。

金融時報說，中日友好關係的恢復將受到歡迎，但恢復注定有限。

雖然如此，金融時報認為，東京最好充分利用與北京的關係回暖，因為此舉有助提升整個亞洲的安全；同時也希望北京修復對日關係並非政治上的權宜之計，而是有連貫性地與日本保持交流溝通，因為中方過去5年若採取後一種方式，如今就不必如此費力去修復關係。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1070901

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