成大工科大一生隊伍　勇奪HPC-AI競賽亞季軍

成功大學工科系大一生為主的學生，組隊參加新加坡高速運算暨人工智慧諮詢委員會（HPC-AI Advisory Council）與新加坡國家超級運算中心（NSCC）舉辦的首屆亞太地區「高速運算與人工智慧（HPC-AI）學生競賽」，台灣是唯一參賽到底的隊伍，在長達５個月的競賽期間，不屈不撓地與８個國家、18支優秀隊伍鏖戰至最後一刻，在強敵環伺下，將日、韓、新加坡等隊伍遠遠拋在後頭，勇奪亞軍、季軍，凱旋而歸。

HPC-AI競賽參賽國家包括台灣、中國、新加坡、韓國、泰國、日本、印度、孟加拉，參加的隊伍包括成功大學、台灣大學、中國清華大學、天津大學、新加坡南洋理工大學、新加坡國立大學、泰國法政大學及韓國光州科學技術學院等。比賽期間，各隊伍均在自己國家將成果上傳，最佳５隊才能獲邀派代表到新加坡進行決賽。

HPC-AI競賽分為人工智慧、高性能運算兩部份。人工智慧的部份，參賽隊伍必須依大會指定的AI軟體Tensorflow、Caffe2，將圖片影像判別及辨視的錯誤率降至最低。另一部份是運用主辦單位要求的WRF軟體，利用高速運算，比賽在最短時間完成天氣預測模擬。

成大參賽隊伍指導教授工科系教授黃吉川透露，18支參賽隊伍的成員大多由大四或研究所學生組成，但成大則是大一生為主力，奪得第二、三名極不容易，也顯示出成大學生的優秀。黃吉川指出，長達5個月的比賽期，考驗的不只是解決問題的能力，還有團隊的合作及毅力、壓力承受度。

黃吉川說，科技進展快速，人工智慧運用愈來愈廣，如臉部辨識、天氣預報等，世界各國從政府到民間企業，都投入大筆資金開發與研究。人工智慧運用要做到準確性與及時性，必須有強大的運算能力，如臉部辨識、天氣預報等，背後都要依賴高性能計算。