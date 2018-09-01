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中央社

抗衡中國 印度與尼泊爾簽備忘錄擬建鐵路

中央社2018/09/01 17:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里1日專電）在中國6月與尼泊爾宣布合建從西藏到加德滿都的鐵路後，印度昨天也和尼泊爾簽署一份備忘錄，雙方計劃興建跨境鐵路，初步將先就鐵路路線進行調查。

綜合印度和尼泊爾媒體今天報導，在尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Oli）和印度總理莫迪（NarendraModi）見證下，尼泊爾基礎設施與交通部長艾德希卡里（Madhusudan Adhikari）與印度駐尼泊爾大使普里（Manjeev Singh Puri）昨天在加德滿都簽署雙邊跨境鐵路調查路線的諒解備忘錄。

在中國透過「一帶一路」加強對印度鄰國經濟和政治控制之後，印度也藉由「鄰國優先」、「東進」（Act East）政策加強對鄰國基礎建設等相關援助，與中國影響力抗衡。

這份諒解備忘錄簽署後，尼泊爾與印度將就印度邊境城鎮拉克邵爾鎮（Raxaul）連接到加德滿都的跨境鐵路路線進行調查，調查結束並確認路線後，展開跨境鐵路興建程序。

尼泊爾與中國計劃合建西藏日喀則到加德滿都的跨境鐵路傳聞許久，為安撫印度，奧利今年5月先訪問印度，與莫迪決議展開拉克邵爾鎮到加德滿都跨境鐵路的評估工作；奧利緊接著6月訪問中國，雙方正式宣布合建日喀則到加德滿都的跨境鐵路。

這次趁莫迪到加德滿都出席第4屆孟加拉、不丹、尼泊爾及環孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議（BIMSTEC）峰會之際，雙方於場邊舉行雙邊會談，同時簽署拉克邵爾鎮到加德滿都的跨境交通與鐵路路線調查諒解備忘錄，正式展開印、尼跨境鐵路籌建作業。

這次莫迪第4次訪問尼泊爾，也是第3次與奧利會面。（編輯：林憬屏）1070901

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