禁區被南韓歸化洋將打爆 中華男籃名列第4

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達1日電）中華男籃今天在亞運銅牌戰被南韓歸化洋將拉特里夫（Ricardo Ratliffe）狂轟37分、17籃板，最終以81比89落敗，與60年來首面亞運獎牌擦身而過。

今天攻下全隊最高25分的劉錚賽後坦言：「守不住他們老外，被他予取予求，如果沒有他在內線牽制，他們的鋒線我們守得其實還可以。」

中華隊在2013年歸化洋將戴維斯（Quincy Davis）後，近年他因年齡增長，加上大小傷勢纏身，今年亞運無法隨隊出征，劉錚無奈地說：「最早是我們有歸化，現在變成我們沒有，我們也不希望內線一直被爆。」