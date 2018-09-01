妮妮「暴風成長」有原因　那對夫妻超強教育術曝光

網紅家庭「那對夫妻」與女兒妮妮可愛逗趣的日常，深受粉絲歡迎，臉書粉絲頁的追蹤人數衝破250萬。一家人再度登上《嬰兒與母親雜誌》，時隔一年，妮妮呈現暴風式成長，圓臉變瘦、下巴變尖，讓人驚呼：「妮妮長大了！」Kim透露，妮妮從不挑食，要把苦瓜、青椒等「地雷食物」給妮妮吃之前，都會用激勵法說：「這個菜吃了會變漂亮，但很多小朋友都不敢吃，妳敢吃嗎？」不服輸的妮妮一聽就會搶著把菜吞下去，久而久之也就吃習慣了。

kim表示：「某天外面下大雨，我趕著出門買早餐，走到門口妮妮突然衝出來，把我拉到房間要我幫她找東西，我當下其實有點生氣，後來找一找，她忽然大叫：『找到了！』隨即從箱子裡拿出一把傘給我，又說：『下雨天要記得撐傘』。」經過這件事，讓Kim深深了解，小孩做每件事其實都有邏輯和原因。