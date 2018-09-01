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娛樂

妮妮「暴風成長」有原因　那對夫妻超強教育術曝光

記者徐郁雯／台北報導2018/09/01 18:05
▲「那對夫妻」與女兒妮妮互動超有愛。（圖／嬰兒與母親雜誌提供，2018.09.01）
▲「那對夫妻」與女兒妮妮互動超有愛。（圖／嬰兒與母親雜誌提供，2018.09.01）

網紅家庭「那對夫妻」與女兒妮妮可愛逗趣的日常，深受粉絲歡迎，臉書粉絲頁的追蹤人數衝破250萬。一家人再度登上《嬰兒與母親雜誌》，時隔一年，妮妮呈現暴風式成長，圓臉變瘦、下巴變尖，讓人驚呼：「妮妮長大了！」Kim透露，妮妮從不挑食，要把苦瓜、青椒等「地雷食物」給妮妮吃之前，都會用激勵法說：「這個菜吃了會變漂亮，但很多小朋友都不敢吃，妳敢吃嗎？」不服輸的妮妮一聽就會搶著把菜吞下去，久而久之也就吃習慣了。

kim表示：「某天外面下大雨，我趕著出門買早餐，走到門口妮妮突然衝出來，把我拉到房間要我幫她找東西，我當下其實有點生氣，後來找一找，她忽然大叫：『找到了！』隨即從箱子裡拿出一把傘給我，又說：『下雨天要記得撐傘』。」經過這件事，讓Kim深深了解，小孩做每件事其實都有邏輯和原因。


▲「那對夫妻」與女兒妮妮擁有250萬粉絲。（圖／嬰兒與母親雜誌提供，2018.09.01）

日前Kim和妮妮參加親子冒險實境節目《童話俠》的拍攝，他原本以為節目配合孩子作息，錄製應該不會太累，沒想到妮妮精力旺盛，有次他們頂著大太陽在遊樂園闖關，Kim一直在等妮妮喊卡，殊不知妮妮就像內建勁量電池的兔子，Kim則無奈問妮妮：「妳都不會累嗎？」妮妮輕鬆地說：「不會啊。」讓Kim頓時白眼翻到後腦勺，而後苦笑說：「結果是挖坑給自己跳！」


▲「那對夫妻」帶著女兒妮妮拍雜誌。（圖／嬰兒與母親雜誌提供，2018.09.01）

關鍵字那對夫妻妮妮kim
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