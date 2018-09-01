馬克宏提一帶一路 籲正視並慎防霸權觀點

今年的「大使週」於8月27日到31日舉行。馬克宏（Emmanuel Macron）在27日的演說中，提到歐洲展望、法國在敘利亞和非洲沙赫爾地區（Sahel）的軍事行動及多邊主義陷入危機等議題。

自1993年起，法國外交部每年夏末舉辦「大使週」，召集派駐各國及國際組織的大使或代表到巴黎開會，總統會在活動中發表演說，是瞭解法國最高層級外交政策方針的機會。

（中央社記者曾依璇巴黎1日專電）法國總統馬克宏說，中國「新絲路」計畫是近年最重要的地緣政治概念之一，背後的全球化觀點即使在某些區域有穩定功能，但也是霸權的，期許法國與中國對話時成為平衡的聲音。

法國重視對敘利亞和沙赫爾政策，是出於反恐的安全理由，雖然反恐聯軍取得了幾場勝利，但馬克宏認為軍事行動還要持續，並且要再強化。

在歐洲方面，馬克宏提到極端傾向和民族主義復甦，此時法國非但不能放棄，反而要加倍堅持原則；他還打算在幾個月內提出加強歐洲安全的計畫，因為歐洲在防衛上不能完全依賴美國。

有鑒於美國總統川普（Donald Trump）的態度，馬克宏認為多邊主義正處於危機之中，衝擊到法國的外交行動，例如美國質疑北大西洋公約組織（NATO）、採取單方面貿易政策觸發與中國和歐洲的貿易戰、退出巴黎氣候協定等，馬克宏說，法國每次都明確反對美方做出這些決定，也一向試圖維持必要對話。

馬克宏在演說中數度提到中國，他說：「中國一邊積極參與固有的多邊主義遊戲，一邊推廣自己的世界觀，及自己再造的、更加霸權的多邊主義觀。」

他表示，對抗氣候變遷仍是法國對外政策重心之一，這種「環境外交」對因應世界劇變來說非常重要，因為這不僅體現法國和歐洲在環境議題上的承諾，也促成法國建立新的結盟關係，尤其是與中國及其他大國，由此打造一個新的國際合作形式，從中長期來看都深切符合共同利益。

馬克宏說，法國將於2019年主辦七大工業國集團（G7）高峰會，成員國彼此應更密切對話，例如與中國談氣候和貿易，與印度談數位發展，與非洲談年輕世代，大家不應製造陰影和分裂的戲碼，這只會弱化彼此，而不是共同向前邁進。

他還指出，如今應重新思考新的平衡和新的關係，他今年先後建議印度和澳洲合作成立「印度暨太平洋戰略軸心」，不是要用來針對誰，而是可以對國際穩定做出重要貢獻。

他說，法國應與亞洲建立新的關係，尤其要圍繞著法國與中國之間重要且有成效的對話建立。

馬克宏表示，中國的「新絲路」計畫是數十年來最重要的地緣政治概念之一，法國不能視若無睹，也不能向任何錯誤或短暫的迷惑讓步，那種全球化觀點在某些區域有穩定功能，但也是霸權的，他希望法國與中國進行具建設性、高標準及互信的對話時，會是一個平衡的聲音、一個守住自己利益和世界觀的聲音。

馬克宏在演說中提到中國時，兩度用上「霸權」字眼，這並非首見。

他今年5月出訪澳洲，提倡成立「印度暨太平洋戰略軸心」以確保經濟利益和安全利益，但目的不是對抗中國，而是保障發展有序及區域平衡，避免「霸權」風險；北京當時很快批評這種說法，否認自己在區域稱霸。

此外，馬克宏今年一月也曾呼籲歐洲參與「一帶一路」計畫，但同時直言反對「霸權」。（編輯：施燕飛）1070901