NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈李宏基槍決　歐盟重申反對死刑立場柯震東直言有意幕後　正談拍片計畫超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

崔天凱：別幻想中國會屈服於恐嚇威脅

中央社2018/09/01 18:04
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京1日電）針對美中貿易戰，中國駐美國大使崔天凱美東時間30日在華盛頓說，奉勸那些認為可將另一個「廣場協議」強加給中國，認為中國會屈服於恐嚇、威脅和無端指責的人，放棄幻想。

崔天凱還暗批美國政府人士說，一些人雖需要在經濟、戰略問題上向國家領導人和政府建言獻策，但他們卻「缺乏足夠的常識」。這些人相信，他們可以無視經濟規律，破壞全球供應鏈，卻不會對自身經濟造成任何損害。他們可以透過四處樹敵，「讓自己變得偉大」。

美東時間30日上午，中國人民大學重陽金融研究院與美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）在華府舉行研討會，隨後舉行午餐會。崔天凱在出席午餐會並致詞時，作上述表示。

根據中國人民大學重陽金融研究院微信公眾號「人大重陽」披露的中英文講詞，崔天凱說，當前面臨一個很大的問題是，一些人雖然身居高位，或需要在經濟、戰略問題上向國家領導人和政府部門建言獻策，但他們卻「缺乏足夠的常識」。

崔天凱說，這些人相信，他們可以無視經濟規律，破壞全球供應鏈，卻不會對自身經濟造成任何損害；他們可以永遠壟斷新技術，阻止他人創新並從技術進步中獲益；他們可以通過指責別人逃避肩負的重責，例如解決國內日益嚴重的經濟社會分化問題等；他們可以通過四處樹敵，「讓自己變得偉大」。

他表示，正是這種思維方式，增加了當前國際關係的不確定性，給中美雙邊關係、特別是經貿關係帶來困難。

崔天凱說，中方對（美中貿易戰）下一步該做什麼是很清楚的。奉勸那些認為可將另一個「廣場協議」強加給中國，認為中國會屈服於恐嚇、威脅和無端指責的人，放棄幻想。

但他又聲稱，與此同時，中方始終致力於在「相互尊重」的基礎上，採取「能照顧雙方關切的平衡方式」，通過嚴肅、務實和實質性的談判磋商解決經貿問題。

崔天凱重申，這個過程必須能相互釋放善意、體現彼此誠信。透過這樣的方式，美中經貿問題的解決當不至於困難如斯。（編輯：林克倫）1070901

潑水節朱立倫濕背秀 失敗攝...同韓國瑜造勢 吳敦義：翻轉...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan