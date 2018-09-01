崔天凱：別幻想中國會屈服於恐嚇威脅

美東時間30日上午，中國人民大學重陽金融研究院與美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）在華府舉行研討會，隨後舉行午餐會。崔天凱在出席午餐會並致詞時，作上述表示。

崔天凱還暗批美國政府人士說，一些人雖需要在經濟、戰略問題上向國家領導人和政府建言獻策，但他們卻「缺乏足夠的常識」。這些人相信，他們可以無視經濟規律，破壞全球供應鏈，卻不會對自身經濟造成任何損害。他們可以透過四處樹敵，「讓自己變得偉大」。

（中央社記者邱國強北京1日電）針對美中貿易戰，中國駐美國大使崔天凱美東時間30日在華盛頓說，奉勸那些認為可將另一個「廣場協議」強加給中國，認為中國會屈服於恐嚇、威脅和無端指責的人，放棄幻想。

根據中國人民大學重陽金融研究院微信公眾號「人大重陽」披露的中英文講詞，崔天凱說，當前面臨一個很大的問題是，一些人雖然身居高位，或需要在經濟、戰略問題上向國家領導人和政府部門建言獻策，但他們卻「缺乏足夠的常識」。

崔天凱說，這些人相信，他們可以無視經濟規律，破壞全球供應鏈，卻不會對自身經濟造成任何損害；他們可以永遠壟斷新技術，阻止他人創新並從技術進步中獲益；他們可以通過指責別人逃避肩負的重責，例如解決國內日益嚴重的經濟社會分化問題等；他們可以通過四處樹敵，「讓自己變得偉大」。

他表示，正是這種思維方式，增加了當前國際關係的不確定性，給中美雙邊關係、特別是經貿關係帶來困難。

崔天凱說，中方對（美中貿易戰）下一步該做什麼是很清楚的。奉勸那些認為可將另一個「廣場協議」強加給中國，認為中國會屈服於恐嚇、威脅和無端指責的人，放棄幻想。

但他又聲稱，與此同時，中方始終致力於在「相互尊重」的基礎上，採取「能照顧雙方關切的平衡方式」，通過嚴肅、務實和實質性的談判磋商解決經貿問題。

崔天凱重申，這個過程必須能相互釋放善意、體現彼此誠信。透過這樣的方式，美中經貿問題的解決當不至於困難如斯。（編輯：林克倫）1070901