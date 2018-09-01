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潑水節朱立倫濕背秀 失敗攝影賽奪魁

中央社2018/09/01 18:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）看政治人物的新聞照也可以很療癒，新北市長朱立倫今天為「失敗新聞攝影大賽」揭幕，並欣賞自己遭潑水淋滿身濕的照片，他說，創意攝影展呈現政治人物另一番真實的面貌。

由新北市新聞媒體團隊舉辦的「失敗新聞攝影大賽」，收到200多張的失敗新聞照片，在網路上獲得熱烈回響，今天在新北市府一樓大廳實體展出。

這些獲高人氣的失敗新聞攝影照，網羅行政院長賴清德、朱立倫、新北市前副市長侯友宜、台北市長柯文哲，及總統蔡英文、前總統馬英九、前行政院長蘇貞昌等人物的NG照片。

這些不合乎新聞需求的NG照片有重生的舞台，意外的瞬間成為經典，是台灣首見以新聞NG照片為主題的攝影展。

獲得最高人氣的冠軍照片是由謝岱倫所拍攝的「哥淋的不是雨，是新北市400萬人民的喜悅」，主角朱立倫參加潑水節遭水球攻擊，無論構圖或表情都相當精彩。冠軍照片從200多張投稿殺出重圍進入決選，獲得超過1萬個按讚數。

謝岱倫任職於新北市府文化局新聞聯絡人，她表示，工作需要隨時跟拍市長參加活動的身影，所以湊巧拍下朱立倫參加潑水節的首獎照片。

主辦單位表示，挑選63張入圍照再由網友選出30張決賽，展出26張照片。其中，有一張是去年6月水患時，立法委員黃國昌在新北市萬里區陪前行政院長林全視察，朱立倫想要跟林全討論，卻幾度遭黃國昌打斷的畫面。

第二名的新聞攝影失敗照，是由賴清德與比中指的「鳳梨阿嬤」一起入鏡，賴清德昨天到市府主持宗教團體頒獎典禮時，也為自己的照片簽名。

第三名的失敗照是中國時報記者葉德正拍攝，侯友宜訪視公共托育中心時，為幼兒包尿布比賽的畫面，他拉起幼兒的雙腿相當逗趣。今天前往欣賞的民眾說，看到失敗新聞照片，每一張都笑到肚子痛。

朱立倫主持揭幕時表示，政治人物並不一定要有形象包袱，該自然互動時其實就該自然，就算被記者拍攝有趣或滑稽的瞬間，其實也就是博君一笑。

朱立倫在現場幽自己一默說，照片證實他沒有戴假髮，引發觀展民眾大笑，氣氛活潑熱絡。他說，期待下屆展覽可看到更多生動有趣的照片。

主辦單位表示，活動靈感來自於日本的「羽生結弦攝影失敗大賽」，由日本網友在Twitter所分享各種妙趣橫生的照片，因此，想將各種拍攝失敗的NG照片與大家分享，精彩程度就算照片不符合普世價值對優秀攝影作品的要求，但讓大家輕鬆一下，療癒CP值也很高。（編輯：梁君棣）1070901

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