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臺中就業金好嘉年華今登場　創5成新高媒合率

記者金武鳳／台中報導2018/09/01 19:16
▲臺中市勞工局舉辦的就業金好嘉年華，今在世貿中心登場，提供3500就業機會（圖／金武鳳攝 , 2018.9.1)
▲臺中市勞工局舉辦的就業金好嘉年華，今在世貿中心登場，提供3500就業機會（圖／金武鳳攝 , 2018.9.1)

由臺中市政府勞工局舉辦的「百業齊FUN 就業金好」嘉年華會，今天在世貿中心熱鬧登場，除聚62家知名企業設攤徵才，現場並有百業咖啡品嚐會，及實驗實作工作坊指導民眾動手作，吸引滿場人潮參加，徵才媒合率更達5成，以半導體產業最受青睞，ACG產業則最受青年人產業，最高薪資上達12萬。

就業金好嘉年華上午舉辦，市府副市長張光瑤專程前往為設攤廠商及求職民眾打氣。張副市長表示，臺中市今年上半年蟬聯六都失業率最低，因為是宜居城市，移入人口持續成長，為活絡就業市場，市府積極發展經濟與有效推動市政，讓民眾願意留在台中打拼。

勞工局長黃荷婷則表示，本次活動有62家知名企業到場設攤，包括大立光電、友達光電、台灣美光等企業全到位，總共釋出超過3500個職缺，就業機會多，讓市民得以扎根臺中穩定就業，找到專屬於自己的最佳舞台。活動吸引數千求職者入場，一眼望去，萬頭鑽動。截至下午，媒合率近5成，以半導體產業最受求職者青睞，而ACG產業則為青年最喜愛的產業，最高薪資也高達12萬。


▲臺中市勞工局舉辦的就業金好嘉年華，湧入如潮民眾，放眼望去，人頭鑽動（圖／金武鳳攝 , 2018. 9.1)

勞工局為提供全方位培訓服務，精準媒合最適合人才，除了廣邀廠商釋缺徵才，在會場還有職訓成果市集、身障者就業服務成果發表以及職涯工作卡、履歷健診服務。值得一提的是，此次徵才，特別依據產業別，規畫設置綠能、ACG、半導體等8大熱門產業專區，方便民眾按圖索驥，找到自己理想產業參與面試。


▲就業金好嘉年華設立的百業咖啡區，咖啡香襲來，民眾聞香上門，品嘗區座無虛席（圖／金武鳳攝 , 2018. 9.1)

今天會場最吸睛的是，由職訓結業學員「實習」的百業咖啡專區，香醇的咖啡香，吸引民眾聞香上門，學員們現場操作，一杯杯香氣四溢咖啡，讓民眾能歇下腳來，邊喝咖啡邊瞭解產業真實面貌。此外，體驗手作區也超夯，擠了不手技癢民眾坐下來現學現做。

臺中市就業服務處處長傅晶如表示，錯過本次活動的求職朋友，歡迎洽詢臺中市就業服務處，電話04-22289111分機36100或上大臺中人力資源網(http://takejob.taichung.gov.tw)查詢其他工作機會。如您今日尚未挑選到適合工作，歡迎參加10月5日 (四)梧棲區公所「三井OUTLET廠商聯徵活動」，當日也有許多優質廠商設攤，歡迎踴躍參加。

 

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