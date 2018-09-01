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越南當代藝術大展「青之峰」　高市文化中心展出

記者許高祥／高雄報導2018/09/01 19:38
▲正觀藝術中心總監林文娟響應新南向政策，力推越南傳統漆畫藝術。（圖／記者許高祥攝）
▲正觀藝術中心總監林文娟響應新南向政策，力推越南傳統漆畫藝術。（圖／記者許高祥攝）

一年一度的「越南當代藝術大展—青之峰」越南漆畫展，即日至9月11日在高雄市文化中心至真堂一館及二館開展，正觀藝術今年再度邀請國際級越南漆畫大師阮長靈作品及20位年輕藝術家共同執行的「山地星藝術計畫」來台同場展出，其中主要來自「河內美術學院」及「Son Ta漆畫團體」等越南知名的藝術團體，將展出70幅豐富絢麗的作品，希望讓高雄民眾認識正在飛躍中的越南藝術。

策展人總監林文娟表示，越南與中國都是富有傳統漆藝的國家，而漆畫之所以成為越南的國寶藝術，源起於法國殖民時期，1925年法國於越南首都河內成立第一所美術大學—東洋美術學院(現今為河內美術學院)，這是法國唯一在海外設立的正式官方美術學院。由於法國為現代美術發源地，所以可視之為法國美術現代性的直接傳入越南。

當時油彩顏料昂貴，於是鼓勵學生了解當時河內的傳統工藝，開啟了阮嘉治的漆畫美術，那時候學生開始接觸的畫派還是以古典寫實為主，其後受法國印象派的影響，相繼有立體派、未來派、野獸派等當時歐洲美術的主流傳入。

西方質料與繪畫技巧傳入越南後，傳統民間技藝的材質並沒有被摒棄，反而獲得重視並且被提升為現代美術的新形式，當時這些學生的展覽除了在本地私人畫廊，也在法國半官方性沙龍展出。

林文娟說，當代藝術其中一個最重要的元素在於地域特點，因此從而發展延生出其相對的歷史定位，所以當代藝術中的傳統文化再思考，和當代社會省思便可以滿足這種追求。想要一探越南藝術瑰寶「漆畫」，如何從傳統工藝躍上國際藝術舞台，並成為獨一無二的越南國畫，就不能錯過這一檔「越南當代藝術大展—青之峰」年度大展。
 

關鍵字高雄市文化中心林文娟青之峰越南
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