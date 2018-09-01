崗山之眼園區外表面土石滑落監測無虞　1日恢復開園

連日豪雨終於停了，高雄市政府觀光局上週於雨勢較為緩和後，積極加強景點環境清潔，包含旗津貝殼館、金獅湖蝴蝶園、寶來花賞溫泉公園都於上週五恢復開放，而其中崗山之眼園因區外因表面土石滑落，經橋樑及邊坡監測數據結果安全後，亦於今（1）日恢復開園。
局長曾姿雯表示，近日西南氣流造成高雄地區大豪雨，8月23日氣象局阿公店測站量測降水量達364毫米，因土壤受大豪雨水分影響，導致崗山之眼園區外部分邊坡有表面土石滑落現象。為確保遊客安全，觀光局立即會同大地技師現場勘查，除確認屬表層土壤流失外，橋樑及邊坡監測數據也無異常，對園區安全並無影響，故於今日恢復開園。
▲土壤受大豪雨水分影響，導致園區外部分邊坡有表面土石滑落現象。（圖／高市觀光局提供）
曾姿雯說，崗山之眼天空廊道工程由專業技師簽證，並經高雄市結構工程技師公會審查合格，結構安全無虞，園區邊坡及橋梁也委託專業廠商進行定期監測作業，汛期每月1次、非汛期每2月1次，若遇豪雨、颱風及地震5級以上會再進行特殊檢測，本次連日豪雨後之監測數據都為正常範圍，安全無虞。
針對此次大雨造成之園區外邊坡淺層滑落，目前暫以帆布覆蓋保護避免土石繼續滑落，觀光局將儘速進行修復工程，預計於一周內完成強化邊坡排水設施及導水，避免日後豪雨沖刷再度造成土壤流失。