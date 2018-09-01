崗山之眼園區外表面土石滑落監測無虞　1日恢復開園

連日豪雨終於停了，高雄市政府觀光局上週於雨勢較為緩和後，積極加強景點環境清潔，包含旗津貝殼館、金獅湖蝴蝶園、寶來花賞溫泉公園都於上週五恢復開放，而其中崗山之眼園因區外因表面土石滑落，經橋樑及邊坡監測數據結果安全後，亦於今（1）日恢復開園。

局長曾姿雯表示，近日西南氣流造成高雄地區大豪雨，8月23日氣象局阿公店測站量測降水量達364毫米，因土壤受大豪雨水分影響，導致崗山之眼園區外部分邊坡有表面土石滑落現象。為確保遊客安全，觀光局立即會同大地技師現場勘查，除確認屬表層土壤流失外，橋樑及邊坡監測數據也無異常，對園區安全並無影響，故於今日恢復開園。