MOMO家族到金門 陪小朋友同樂兼收心

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）倍受小朋友歡迎的MOMO家族海苔哥哥等人今天來到金門文化局演藝廳，陪小朋友同樂，並鼓勵小朋友要收心了，從下星期起要好好用功讀書，並做個師長眼中的好孩子。

金門唯一的有線電視─名城電視每年在開學季都會舉辦大型親子活動，讓小朋友在正式上課前有段難忘的歡樂時光。今年「名城啾咪寶貝開學趣」，邀請MOMO家族海苔哥哥、櫻花姐姐、檸檬哥哥、香草姐姐、大樹哥哥和小朋友同樂。

活動下午才開始，但中午就有不少阿嬤帶著孫兒來到文化局等待參加活動。活動開始後，整個演藝廳座無虛席；深受本地小朋友喜愛的名城電視寶寶「名妹」和「城哥」手牽手出現在大家眼前，邁開Q型跳躍步伐、逗趣十足大跳開心舞，零距離炒熱現場氣氛，小朋友已經「凍未條」了。