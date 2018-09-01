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立委強力督促　高雄雨災公路3857處破損搶修完成

記者許高祥／高雄報導2018/09/01 19:03
▲李昆澤邀交通部長吳宏謀及高速公路局長共同討論災後公路修護事宜。（圖／李昆澤辦公室提供）
▲李昆澤邀交通部長吳宏謀及高速公路局長共同討論災後公路修護事宜。（圖／李昆澤辦公室提供）

針對近日豪雨不斷，立委李昆澤邀請交通部長吳宏謀率台鐵局局長、公路總局局長、高速公路局局長，就此次豪雨成災後「公共運輸修復與預警監測」進行討論，因此次公路及高速公路系統都有相關損害，相關單位都已全力搶修，公路省道及快速道路因豪雨影響造成路面破損長度約68公里，坑洞修補經統計達3,338次處，後續將辦理整體改善，高速公路部分，目前已就519破損處(包括高雄市80餘處)部分進行緊急填補，安全通行是唯一的目標，李昆澤督促交通部在短時間內修復相關狀況，未來如何加強預警將是首要目標。

李昆澤說，在這次豪雨期間，天候許可應於一週內完成修補路段之路面刨鋪作業。他不斷與交通部台鐵局、公路總局、高速公路局等相關單位緊密聯繫，要求並督促他們儘速恢復公共運輸系統，加強巡視相關路段，讓民眾能夠安全通行。

李昆澤提到，依據交通部各局處的回報，鐵路部分目前皆已搶通，高速公路及省道均已全線通車，他強調因應未來更劇烈變化的氣候，各大公共運輸系統無論是事前的預防，或是事後的修復，都應該建立完整的標準作業流程。

他說，以台鐵、公總為例，已要求台鐵必須加設邊坡監測系統，並針對邊坡危險程度進行分級管理，同時求公總加強攔石預警系統的設置；至於事後的搶通工作，除了加強修復外，應派員巡視相關路段，同時也務必確保相關工作人員之安全。

李昆澤表示，在極端氣候下，災害性豪雨發生的狀況可能會更加頻繁，交通部必須嚴陣以待，並且拿出具體因應作為，以保障國人通行的安全。
 

關鍵字吳宏謀李昆澤高速公路
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