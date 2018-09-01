立委強力督促　高雄雨災公路3857處破損搶修完成

李昆澤說，在這次豪雨期間，天候許可應於一週內完成修補路段之路面刨鋪作業。他不斷與交通部台鐵局、公路總局、高速公路局等相關單位緊密聯繫，要求並督促他們儘速恢復公共運輸系統，加強巡視相關路段，讓民眾能夠安全通行。

針對近日豪雨不斷，立委李昆澤邀請交通部長吳宏謀率台鐵局局長、公路總局局長、高速公路局局長，就此次豪雨成災後「公共運輸修復與預警監測」進行討論，因此次公路及高速公路系統都有相關損害，相關單位都已全力搶修，公路省道及快速道路因豪雨影響造成路面破損長度約68公里，坑洞修補經統計達3,338次處，後續將辦理整體改善，高速公路部分，目前已就519破損處(包括高雄市80餘處)部分進行緊急填補，安全通行是唯一的目標，李昆澤督促交通部在短時間內修復相關狀況，未來如何加強預警將是首要目標。

李昆澤提到，依據交通部各局處的回報，鐵路部分目前皆已搶通，高速公路及省道均已全線通車，他強調因應未來更劇烈變化的氣候，各大公共運輸系統無論是事前的預防，或是事後的修復，都應該建立完整的標準作業流程。

他說，以台鐵、公總為例，已要求台鐵必須加設邊坡監測系統，並針對邊坡危險程度進行分級管理，同時求公總加強攔石預警系統的設置；至於事後的搶通工作，除了加強修復外，應派員巡視相關路段，同時也務必確保相關工作人員之安全。

李昆澤表示，在極端氣候下，災害性豪雨發生的狀況可能會更加頻繁，交通部必須嚴陣以待，並且拿出具體因應作為，以保障國人通行的安全。

