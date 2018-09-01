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中央社

日本調查：國中與高中生網癮者約有93萬人

中央社2018/09/01 18:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本官方調查顯示，疑似有網路成癮症的國中生與高中生估計約有93萬人，每7人就有1人可能有網癮症，沈迷於智慧型手機遊戲或利用社群網站等，而且網癮者有低年齡化的傾向。

日本厚生勞動省的研究班於2017年度針對日本的國中及高中共184所學校實施調查，有103所學校約6萬4000人作答。

針對「覺得沈迷於上網嗎」、「覺得上網時間長一點才會滿足嗎」、「覺得想縮短上網時間卻心情差或焦慮嗎」等8個提問，如果作答者認為有5個以上上述情況的話，就屬於可能有網路成癮症（簡稱網癮症），調查結果顯示，疑似有網癮症的國中及高中生比5年前增加了約40萬人，尤其是國中生倍增。

調查顯示，可能有網癮症的比例，國中生占12.4%（2012年度的調查占6.0%）、高中生占16.0%（2012年度占9.4%），國中生與高中生整體而言，每7人就有1人可能有網癮症，而且網癮者有低年齡化的傾向。

從8個提問當中有3、4個以上認為有這種情形者，被視為「可能有使用網路的問題」，這樣的國中生占22.2%、高中生占27.6%，估計約達161萬人。

調查顯示，7成國中生、3成高中生有使用智慧型手機，約8成用來觀賞影片網站、約7成用來搜尋資訊，玩網上遊戲的以男學生居多，利用社群網站服務（SNS）者以女學生居多。

過度上網所造成的問題以成績退步（高2學生53.3%答有此情況）、上課打瞌睡（有50.5％答有此情況）、遲到（13.7%答有此情況）、與朋友發生摩擦（10%答有此情況）居多。

研究班主任鳥取大學教授尾崎米厚表示，這次的調查並不包含缺席的學生，所以有網癮問題的學生可能更多。

今年6月世界衛生組織（WHO）首度宣布，把沉迷於網路遊戲或電視遊戲妨礙日常生活的「遊戲障礙」認定為新的疾病，歸類為依賴症的一種，列進了最新版國際疾病分類。

日本內閣府去年針對10歲以下的孩童實施調查結果顯示，9歲孩童有使用網路者約有65.8%、2歲孩童約28.2%。（編輯：施燕飛）1070901

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