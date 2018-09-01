日本調查：國中與高中生網癮者約有93萬人

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本官方調查顯示，疑似有網路成癮症的國中生與高中生估計約有93萬人，每7人就有1人可能有網癮症，沈迷於智慧型手機遊戲或利用社群網站等，而且網癮者有低年齡化的傾向。

日本厚生勞動省的研究班於2017年度針對日本的國中及高中共184所學校實施調查，有103所學校約6萬4000人作答。

針對「覺得沈迷於上網嗎」、「覺得上網時間長一點才會滿足嗎」、「覺得想縮短上網時間卻心情差或焦慮嗎」等8個提問，如果作答者認為有5個以上上述情況的話，就屬於可能有網路成癮症（簡稱網癮症），調查結果顯示，疑似有網癮症的國中及高中生比5年前增加了約40萬人，尤其是國中生倍增。