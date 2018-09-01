第一金人壽保費收入上半年倍增 拚2年內轉盈

（中央社記者田裕斌台北1日電）第一金控今年上半年賺進新台幣95.8億元，第一銀行就占96.1%，人壽雖然小虧，但保費收入已較去年同期翻倍，內部預估，2年內人壽轉虧為盈，成為獲利第二隻腳。

今年前7月金控獲利排行前5強，除了兆豐金控外，旗下都有具規模的壽險業，其中，富邦金控、國泰金控領先群的壽險子公司獲利更占金控逾半，顯示銀行業獲利雖然穩健，但壽險業因投資部位大，獲利更具爆發力。

第一金今年上半年光是信用成本及保險準備就達新台幣94.65億元，其中，保險準備68.21億元，較去年同期的19.61億元增加247.8%，透露出業績大好的訊息；第一金表示，第一金人壽過去與英傑華合資10年規模遲遲無法作大，今年在成為100%子公司後，可充分發揮與旗下子公司的共同行銷綜效，也因為保費收入大增，提存保費準備提高。