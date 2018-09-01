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中央社

第一金人壽保費收入上半年倍增 拚2年內轉盈

中央社2018/09/01 19:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北1日電）第一金控今年上半年賺進新台幣95.8億元，第一銀行就占96.1%，人壽雖然小虧，但保費收入已較去年同期翻倍，內部預估，2年內人壽轉虧為盈，成為獲利第二隻腳。

今年前7月金控獲利排行前5強，除了兆豐金控外，旗下都有具規模的壽險業，其中，富邦金控、國泰金控領先群的壽險子公司獲利更占金控逾半，顯示銀行業獲利雖然穩健，但壽險業因投資部位大，獲利更具爆發力。

第一金今年上半年光是信用成本及保險準備就達新台幣94.65億元，其中，保險準備68.21億元，較去年同期的19.61億元增加247.8%，透露出業績大好的訊息；第一金表示，第一金人壽過去與英傑華合資10年規模遲遲無法作大，今年在成為100%子公司後，可充分發揮與旗下子公司的共同行銷綜效，也因為保費收入大增，提存保費準備提高。

至於第一銀行今年上半年呆帳提存41.06億元，較去年同期增加8成，第一金解釋，是因為去年提列慶富案呆帳後，備抵呆帳覆蓋率大幅下滑，今年上半年有加速增提的動作，拉高整體資產品質。

一銀今年6月底備抵呆帳覆蓋率回到321.54%的水準，較去年底的297.73%有明顯改善，但與2016年超高水準的625.14%相比，仍相對偏低。（編輯：楊玫寧）1070901

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