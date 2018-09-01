影／中州盃分齡籃球賽　中州男籃校友回饋社會

全民中州盃分齡籃球錦標賽9月1日進入第九天賽程，進行比賽的組別有國男乙組決賽、社男組、社女組及長青組的預賽、決賽。上午長青組第一場比賽，由「阿三肉圓」vs.「員林老馬」，雖然球員都上了年紀，但是運動精神不輸年輕人，最後「員林老馬」球技略勝一籌，以47:36奪勝。

社女組預賽「黑猿燒烤店」對上「DYU大雜燴」，由中州科大畢業校友組成的「黑猿燒烤店」一開始就一路領先，終場以55:24勇奪第一勝。另外紘亞實業老闆因熱愛籃球，今年中州盃組織6支隊伍參加比賽，希望能創造佳績。



▲「員林老馬」成員一起從年輕打球到現在，輸贏是其次，最重要的是促進健康、享受運動的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

長青組的球員年紀為51~60歲，都是從年輕時喜歡打籃球至今。第一場預賽「員林老馬」對上「阿三肉圓」，「員林老馬」穩扎穩打，球員彼此間都相當有默契，因此順利拿下首勝。「員林老馬」隊長賴昌求表示，長青組比賽輸贏、名次在其次，最重要的是要能藉由打球流汗、促進健康、享受運動的樂趣，因此比賽中不可做危險動作，不要受傷，他也希望能繼續打籃球到70歲、80歲。

社女組為不分年齡、自由組隊參加。上午預賽「黑猿燒烤店」vs.「DYU大雜燴」，黑猿有部分球員是中州科大女籃隊畢業校友，教練也曾是中州甲二級男籃隊成員，因此這一戰「黑猿燒烤店」輕鬆以55:24獲勝。



▲社女組「CSMU」由中山醫學大學校友與在校生組成，趁比賽機會學姊學妹一起打球，聯絡感情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

社女組另一場由「百家姓」vs.「CSMU」，「CSMU」以40:36勝「百家姓」。「CSMU」由中山醫學大學校友與在校生組成；隊長余佩婷表示，自己是在校生，時常與畢業校友打球，但最近畢業學姊工作繁忙較少碰頭，剛好有中州盃比賽，能再與學姊們一起打球相當開心。

另外社男組預賽「紘亞實業A」vs.「DCA-96」，「紘亞實業A」以59:37奪勝。紘亞實業老闆因熱愛籃球而廣結善緣，集結員工與球友、學生組隊比賽，所以這次中州盃報名了青壯組2隊、社男組3隊、社女組1隊參賽。



▲社男組「紘亞實業A」以59:37勝「DCA-96」，紘亞實業今年共報名6支隊伍參賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

全民中州盃分齡籃球賽9月2日將進行最後一天賽事，為社男組、社女組、長青組及永不放棄的輪椅組比賽，從上午8:00開打，地點在中州科大體育館及風雨球場，歡迎民眾把握機會前往觀賽，為球員加油打氣。