矽品公司頒贈優秀低收入戶學生獎學金　99位學生受惠

矽品精密工業股份有限公司為照顧彰化市低收入戶就學子女，自民國100年起每年都捐贈獎學金，迄今已有1千多名學子受惠，106學年度下學期低收入戶優秀學生獎學金頒贈儀式，1日上午在彰化市介壽生活藝文館舉行，包括高中職組33人、大學大專組66人，共99位學生受贈，頒贈金額共31萬4千元，市長邱建富感謝矽品長期對弱勢戶關注的愛心。

熱心公益的矽品精密工業公司，每年都會捐獻善款作為彰化市低收入戶就學子女的獎學金，106學年度下半學期低收入戶優秀學生獎學金的發放儀式上，由邱市長與矽品公司經理楊仲強逐一發放給99位分別就讀於高中職（含五專前三年）與大學大專（含研究所）的低收入戶學生。