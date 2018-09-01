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矽品公司頒贈優秀低收入戶學生獎學金　99位學生受惠

記者陳雅芳／彰化報導2018/09/01 20:23
▲矽品公司在彰化市介壽生活藝文館舉行獎學金頒發典禮，市長邱建富逐一頒發獎學金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)
▲矽品公司在彰化市介壽生活藝文館舉行獎學金頒發典禮，市長邱建富逐一頒發獎學金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

矽品精密工業股份有限公司為照顧彰化市低收入戶就學子女，自民國100年起每年都捐贈獎學金，迄今已有1千多名學子受惠，106學年度下學期低收入戶優秀學生獎學金頒贈儀式，1日上午在彰化市介壽生活藝文館舉行，包括高中職組33人、大學大專組66人，共99位學生受贈，頒贈金額共31萬4千元，市長邱建富感謝矽品長期對弱勢戶關注的愛心。

熱心公益的矽品精密工業公司，每年都會捐獻善款作為彰化市低收入戶就學子女的獎學金，106學年度下半學期低收入戶優秀學生獎學金的發放儀式上，由邱市長與矽品公司經理楊仲強逐一發放給99位分別就讀於高中職（含五專前三年）與大學大專（含研究所）的低收入戶學生。


▲矽品公司在彰化市介壽生活藝文館舉行獎學金頒發典禮，市長邱建富逐一頒發獎學金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

獲頒獎學金的學生，高中職組部分，成績76至80分的每人發給2千元、81分至85分的每人發給3千元、86分以上的每人發給3千5百元；大學大專組部分，成績76分至80分的每人發給2千5百元、81分至85分的每人發給3千5百元、86分以上的每人發給4千元。

此次獲頒贈獎學金的低收入優秀學生人數，高中職組部分為33人，共核發9萬2千元；大學大專組部分為66人，共核發22萬2千元，合計頒發的金額共為31萬4千元。邱建富同時也期勉受獎的學子們，應心存感恩同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。

關鍵字獎學金矽品邱建富
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