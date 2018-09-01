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中央社

決戰首都 姚文智3日與蔡總統賴清德同台造勢

中央社2018/09/01 19:29
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北1日電）民進黨籍台北市長參選人姚文智今天說，感謝黨中央、基層對他的鼓勵，讓民調從谷底開始往上爬升；他預告，3日將首度與總統蔡英文、行政院長賴清德同台造勢，並討論市政議題。

姚文智下午赴大湖公園參與地區親子活動，在微雨中，除了一一與現場鄉親里民握手致意外，也在台上戴起氣球做的帽子，扮演起「文智哥哥」，與孩童玩起猜謎送贈品的遊戲，現場人山人海、相當熱鬧。

除此之外，姚文智也不忘在台上闡述自己的政見，他表示，他一定會好好照顧台灣的下一代，包括公托嬰、幼兒園，及學校、公園的改造，並兌現第二胎國家養的政策。

姚文智事後受訪時預告，由小英之友會主辦、第二場的「百工百業挺改革」活動3日將在台北登場，屆時他與蔡總統、賴清德及民進黨各級幹部、各界社團代表將會同台造勢、發表演說，並共同討論台灣目前的經濟發展趨勢，台北市該如何扮演起領頭羊的角色。

幕僚指出，這場造勢活動，是姚文智宣布參選以來，首度與蔡總統、賴清德同台。

媒體也詢問民調議題，姚文智認為，所有的民調他們都會參考，該努力的仍然會持續努力。但他也認為，近期綠營歸隊的趨勢越來越明顯，很感謝這段期間整個黨中央、基層對他的鼓勵與協助，這樣的趨勢讓他的民調開始從谷底往上爬升，希望未來爬升的速度可以更快。

他指出，有時市政議題並沒有這麼多黨派的分野，他會持續努力爭取不同黨派的支持者。（編輯：張銘坤）1070901

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