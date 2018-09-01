完成登記　新竹縣長候選人就定位迎接挑戰

年底九合一大選登記程序完成，今(1)日開始，所有候選人都展開新的階段。國民黨新竹縣長候選人楊文科選在今日為競選總部揭牌，由聯電榮譽董事長宣明智擔任顧問團團長；而民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩則是陪同160位偏鄉學童參訪國研院舉辦的IC60常設展暨OpenHouse 活動；民進黨新竹縣長候選人鄭朝方出席紅樹林盃社區棒球邀請賽，端出體育政策牛肉。

楊文科選在竹北市嘉豐六路設置競選總部，鄰近高鐵特區與喜來登商圈，由競選總部主委范振宗、副主委葉芳雄、後援會總團長張鎮榮、顧問團總團長宣明智、新竹縣黨部主委陳見賢以及黃國新黨部主委趙建爍等人一同見證祈福。宣明智表示楊文科提出的十大政見，都相當重要而且是目前縣民最需要的，期盼各候選人在不打政治口水戰，大家團結走對的路。



▲徐欣瑩則是陪同160位偏鄉學童參訪國研院舉辦的IC60常設展暨OpenHouse 活動。（圖／徐欣瑩陣營提供）

趁著科技部辦理「IC60 – I See the Future」系列活動之便，徐欣瑩安排了160位偏鄉學童到國研院參訪，認識國家級大型科研資源，以及卓越的研發成果；藉著Open House活動，開啟偏鄉學童的學習視野，讓台灣科技的進展成果能開啟小朋友的好奇心，在小朋友的心中種下一枚科學的種子，邁向更高更遠的未來。



▲鄭朝方（左）出席紅樹林盃社區棒球邀請賽，端出體育政策牛肉。（圖／鄭朝方陣營提供）

鄭朝方則是走年輕路線，出席紅樹林社區棒球邀請賽，在互動中接觸年輕、運動族群，也向在場的參賽者、年輕爸媽，說明他的體育政策，包括「全民體育」、「選手培育」與「運動行銷」三大主軸，希望改善縣內體育環境、硬體設備、扶植潛力選手，透過舉辦國際性的運動賽事，刺激運動產業與城市觀光的發展。