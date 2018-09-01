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中央社

總統：台灣是堅韌之島 正在寫歷史新頁

中央社2018/09/01 19:31
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電）總統蔡英文今天在「歐洲台灣協會」年會發表錄影談話，表示台灣是「堅韌之島」，正在寫歷史新頁，希望海外鄉親在歐洲「講出台灣的立場，在世界上走出一條台灣路」。

「歐洲台灣協會聯合會」第48屆年會今天在比利時布魯塞爾開幕，蔡總統以錄影方式發表談話，首先她向歐洲台灣鄉親致上來自故鄉的問候，今年「歐台會」年會規模不但比往年更大，還將在歐洲議會舉辦座談，祝福年會順利成功。

蔡總統表示，歐洲僑界是台灣重要的後盾，今年6月旅居布魯塞爾鄉親及歐盟各界友人共同舉辦「與台灣同行」活動，在中國持續以各種方式打壓台灣的時候，這樣的活動展現海內外台灣人團結的力量。

總統指出，台灣必須面對地緣政治角力，也必須因應地震颱風等各種天然災害，但是台灣人民在種種嚴苛條件下建立起民主自由制度，成就充滿活力的經濟體，她要以「堅韌之島」來稱呼台灣。

總統說，現在「堅韌之島」還在書寫歷史新頁，透過能源轉型政策，台灣即將在2025年實現非核家園，透過產業創新，台灣經濟結構正在轉型，另透過「促進轉型正義委員會」運作，要讓台灣民主真正鞏固。

此外，總統說明，台灣已成立住都中心、另外長照2.0、公共化托育和幼教也正在普及，在民主、法治、經濟、貿易和社會安全網等面向成績有目共睹，相信在一代接一代的努力下，台灣這個「堅韌之島」永遠會是各位引以為傲的故鄉。

提到與歐洲交流愈來愈密切方面，總統說，離岸風電開發項目，吸引丹麥德國等許多歐洲國家企業投資，她非常期待台歐之間各種領域的合作能持續深化，盼各位鄉親協助。

最後她說，要拜託各位鄉親朋友繼續在歐洲替台灣尋找機會，「講出台灣的立場，在世界上走出一條我們的台灣路」。

「歐洲台灣協會」會長傅佩芬接受中央社訪問表示，非常贊成總統做這樣的宣示，歐洲台灣協會今年已經邁入第48年，在當年政治尚未解嚴時，前輩們就一直為台灣努力，今天歐台會也是秉持這樣的精神，永遠站在台灣這一邊，為台灣說出心聲，也希望總統可以帶領人民走向這個目標。

歐台會年會今年邀請多位台灣及國外學者發表演講，包括淡江大學中國大陸研究所專任助理教授黃兆年、倫敦大學亞非學院台灣研究中心主任羅達非（DafyddFell）、成功大學法律系助理教授陳怡凱、中央研究院副研究員吳叡人、台灣人公共事務會（FAPA）前會長陳正義及成功大學法律系教授許忠信等。（編輯：林憬屏）1070901

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