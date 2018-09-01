橋牌情侶檔楊欣龍陸怡如 亞運雙人賽奪冠

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達1日電）不吵架、賽事打到最後一天，是亞運橋藝情侶檔楊欣龍和陸怡如在今年亞運混合雙人賽前定下的目標，兩人完成了這個任務，而金牌則是意外的驚喜。

出過書、目前在桃園平鎮國中擔任公民科老師的楊欣龍，今天在雅加達—巨港亞運和女友陸怡如聯手，歷經2日決賽拿下今年橋藝混合雙人賽金牌。

楊欣龍和陸怡如大學雖就讀不同大學，卻因橋牌而結緣，兩人大約4、5年前才交往，楊欣龍承認：「打牌爭吵難免，成績如果不好，都會有情緒，有時講得話更傷人。」

今年這對情侶檔在團體賽發揮不如預期，兩人也相約雙人賽不能吵架，楊欣龍透露，牌打久了，都會相信一些比較玄的事情，比如說「今天如果贏，明天就繼續穿這件，如果正能量比較強，或許手氣也會比較好」。