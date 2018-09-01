影／2018年上學期家扶獎助學金頒獎典禮

▲彰化家扶中心舉行2018年上學期家扶獎助學金頒獎典禮，家扶兒包辦全大運、全中運的拳擊金牌，典禮中分享練習過程及家扶助學金的一路幫助。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

在籌備近1個月的家扶助學金頒發典禮，在各界助學人的慷慨解囊下，讓「2018年上學期家扶獎助學金頒獎典禮」順利舉行，家扶扶助孩子從國小至研究所清寒學生有734人獲獎及家長逾千餘人共聚彰化女中獲頒學期獎助學金，頒發金額高達793餘萬元。

彰化家扶中心1日在彰化女中禮堂舉行「掏掏口袋零錢 幫幫孩子助學」獎助學金頒獎典禮，感謝各界助學人透過助學金為家扶學子們帶來安心就學及穩定生活。典禮中，來自員林市的吳淑芬、林聖燁及林倩羽兄妹檔在2018年在拳擊運動上可是風雲人物，包辦全大運、全中運及全國總統盃的金牌。



▲彰化家扶中心舉行2018年上學期家扶獎助學金頒獎典禮，家扶兒包辦全大運、全中運的拳擊金牌，典禮中分享練習過程及家扶助學金的一路幫助。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

他們特於典禮中分享練習過程及家扶助學金的一路幫助，才能讓自己的冠軍之路不缺席，全大運的吳淑芬更是分享大學之路沒有專業教練培訓歷經轉學的艱辛歷程，唯有自己堅持到底、咬緊牙關，才能讓自己在畢業前拿到全大運的金牌，同時順利考取技擊研究所。



▲彰化家扶中心舉行2018年上學期家扶獎助學金頒獎典禮，家扶兒包辦全大運、全中運的拳擊金牌，典禮中分享練習過程及家扶助學金的一路幫助。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

另外，來自員林的林聖燁及林倩羽兄妹兩人，自小立志要把金牌裝滿「寶藏箱」，做為兄妹倆的最大的寶藏，所以，倩羽把哥哥當成偶像，聖燁一路鼓勵及指導妹妹，兩人相知相惜，在全中運高中組及國中組拿下金牌，是拳擊界相當出色的兄妹檔。



▲彰化家扶中心舉行2018年上學期家扶獎助學金頒獎典禮，家扶兒包辦全大運、全中運的拳擊金牌，典禮中分享練習過程及家扶助學金的一路幫助。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

典禮開場來自竹塘蔡汶融及蔡奇宴，兩人都著同樣背景（雙狀元-護理+警官；教師+警官），都是家扶受扶過的自立大專生，帶著感恩的心，感謝家扶助學金一路上的支持，讓自己可以如願考取警察特考，今日更是以學長姐的心情，來鼓勵學弟妹們，唯有不看輕自己，才能有脫穎而出、擺脫困境的一天。



▲彰化家扶中心舉行2018年上學期家扶獎助學金頒獎典禮，家扶兒包辦全大運、全中運的拳擊金牌，典禮中分享練習過程及家扶助學金的一路幫助。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

縣長魏明谷、立委王惠美、彰化市長邱建富等多人勉勵家扶孩子勇於超越自己，同時也肯定在逆境中仍不放棄的優秀表現。典禮中永久認養人聯誼會前會長林滄敏意外現身來鼓勵家扶兒，加碼捐贈10萬元助學金，讓助學金可以到位，家扶兒在開學前夕獲得助學金，順利就學。



▲彰化家扶中心舉行2018年上學期家扶獎助學金頒獎典禮，家扶兒包辦全大運、全中運的拳擊金牌，典禮中分享練習過程及家扶助學金的一路幫助。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

彰化家扶中心主任王震光表示，目前扶助孩子有3500位孩子，僅有734名扶助的兒童有領取獎助學金的機會，而每年助學金的籌募都是彰化家扶中心最沈重的負擔，感謝近日來社會善心人士對這群孩子的關心，紛紛共襄盛舉捐出助學金，才能讓家扶的孩子有這筆助學金來繳交龐大的學費，改善家庭經濟上的困頓。