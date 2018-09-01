時代力量助選團巡迴新北造勢　希望6席全上

時代力量夏日巡迴的最後一站，今（1）日抵達新北市，由執行黨主席黃國昌、立委徐永明等人，陪同6位市議員參選人黃智姍、曾柏瑜、彭盛韶、張祐銓、陳志明及唐聖捷，接力走訪汐止、深坑、板橋、中和、三重及林口，爭取市民支持。

黃國昌認為，時代力量作為新生的政黨，應該走出一條新政治的道路，許多人都對藍、綠互噴口水和拚秀下限，早已經受不了，是時候進入真正理性問政、回歸事實討論問題的新時代；新北市政有許多要改善的地方，需要更強力的議會監督，卻有許多新北市議員連最基本的質詢都做不到，這是我們期待的民主政治嗎？