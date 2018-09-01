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時代力量助選團巡迴新北造勢　希望6席全上

記者陳志仁／新北報導2018/09/01 19:56
▲時代力量執行黨主席黃國昌、立委徐永明等人，1日陪同6位的市議員參選人，接力走訪汐止、深坑、板橋、中和、三重及林口。（圖／時代力量提供）
▲時代力量執行黨主席黃國昌、立委徐永明等人，1日陪同6位的市議員參選人，接力走訪汐止、深坑、板橋、中和、三重及林口。（圖／時代力量提供）

時代力量夏日巡迴的最後一站，今（1）日抵達新北市，由執行黨主席黃國昌、立委徐永明等人，陪同6位市議員參選人黃智姍、曾柏瑜、彭盛韶、張祐銓、陳志明及唐聖捷，接力走訪汐止、深坑、板橋、中和、三重及林口，爭取市民支持。

黃國昌認為，時代力量作為新生的政黨，應該走出一條新政治的道路，許多人都對藍、綠互噴口水和拚秀下限，早已經受不了，是時候進入真正理性問政、回歸事實討論問題的新時代；新北市政有許多要改善的地方，需要更強力的議會監督，卻有許多新北市議員連最基本的質詢都做不到，這是我們期待的民主政治嗎？

黃國昌呼籲，請大家給時代力量這些年輕人一個機會，不是讓他們做看看，而是送進市議會做給大家看，什麼叫做理性問政、強力監督、與新北市民站在一起的專業問政團隊；徐永明在陳志明的競選歌曲發表會上表示，這些年輕人不只有好歌聲，更能為人民說出心聲。時力新北要六席全上，打造人民的新北市議會。

時代力量說，長達6小時馬不停蹄的走訪行程中，除秘書長陳惠敏及副秘書長高榮志的陪同外，中間還穿插網路名人在車上輪流直播，包括四叉貓、瘦瘦曾威豪、丁聖祐、動眼神經及焦糖哥哥陳嘉行皆共襄盛舉；希望讓時代力量6席全上，將實現新政治的專業監督團隊，送進市議會做給大家看。

關鍵字黃國昌徐永明曾柏瑜彭盛韶張祐銓陳志明唐聖捷
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