影／彰化榮服處辦理「三合一專班」　證照一次搞定

因應就業環境暨輔導退除役官兵就業，彰化縣榮民服務處1日上午於社團法人中華民國工業安全衛生協會辦理「甲種職業安全衛生業務主管、堆高機操作人員暨急救人員三合一專班第一期」開訓典禮，本次共有30人參加為期87小時的訓練課程，彰化榮服處處長嚴俊峰主持開訓典禮，強調一技在身獲益無窮以及專業技能證照的就業優勢。

嚴俊峰表示，甲種職業安全衛生業務主管是平時雇主僱用勞工人數在100人以上之事業單位，應使擔任職業安全衛生的業務主管接受的訓練，堆高機證照則是眾多企業平時工作所需，另外急救人員為各事業單位都至少要1人具備證照，勞工人數超過50人者，每增加50人，應再置1人，三個證照，都是企業所需，相信對學員訓後就業一定會有幫助。



▲彰化縣榮民服務處辦理「甲種職業安全衛生業務主管、堆高機操作人員暨急救人員三合一專班第一期」開訓典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

社團法人中華民國工業安全衛生協會彰化站主任陳菊表示，隨著世界潮流的變遷和職業安全衛生法的發布，該會目前的核心服務項目已擴及各行各業安全衛生技術知識的服務和諮詢，安全衛生管理體系的開拓和建立，並且一直以來都是以最用心的態度、最優良的師資以及最完善的設備來訓練工業安全衛生的人才，至今已成為國內成立最久，規模最大的民間安全衛生團體。



▲彰化縣榮民服務處辦理「甲種職業安全衛生業務主管、堆高機操作人員暨急救人員三合一專班第一期」開訓典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

工業安全衛生協會肯定輔導會「學用合一」政策，為退除役官兵提供良好師資及設備，俾能讓退除役官兵於退伍後順利培養專長職能，即刻投入就業市場，順利就業，加上退除役官兵吃苦耐勞及擁有人員管理的專長，相信參訓的學員，不只能就業，還能達成穩定就業的目標。



▲彰化縣榮民服務處辦理「甲種職業安全衛生業務主管、堆高機操作人員暨急救人員三合一專班第一期」開訓典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)