救國團進入災區賑災　發放救助金及救急物資

823豪雨重創南台灣，救國團雲林縣團委會深入各鄉鎮市了解災情後，30日會同救國團大埤鄉團委會義工、當地村長、社區理事長、鄉民代表等，帶著新北市義工夥伴捐贈的愛心善款及物資，進入大埤鄉興安村、西鎮村等災區，一戶一戶的發放救助金及救急物資，希望能略盡棉薄之力，鼓舞災民挺過難關，生活早日回歸正軌。
救國團26日起在災情慘重的雲林縣、嘉義、台南、高雄、屏東縣團委會開設救災中心，接受各界捐贈物資及捐款並轉至需要的災民手中。救國團雲林縣團委會葉慶壽總幹事31日仍將繼續前往口湖鄉，與救國團口湖鄉團委會王東淵會長一同致送愛心善款及物資給予需要災民。
▲大埤鄉團委會帶著新北市義工夥伴捐贈的愛心善款及物資，進入大埤鄉興安村、西鎮村等災區。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）
救國團大埤鄉團委會陳秋慶會長表示，西鎮村、興安村因位處兩溪流交界處，每逢大雨必淹水，興建抽水站後只能加速水患退去，仍無法避免淹水發生，感謝救國團及台灣各地民眾愛心，協助鄉民，希冀生活能儘速步上軌道。
▲823豪雨重創南台灣，興建抽水站後只能加速水患退去，仍無法避免淹水發生。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）
救國團主任葛永光表示，即使黨產會凍結本團財產，救國團和義工不忘初衷，仍積極從事公益、服務社會大眾，基於人飢己飢、人溺己溺的同理心，救國團率先發起，一起協助災區民眾度過難關。