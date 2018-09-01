救國團進入災區賑災　發放救助金及救急物資

823豪雨重創南台灣，救國團雲林縣團委會深入各鄉鎮市了解災情後，30日會同救國團大埤鄉團委會義工、當地村長、社區理事長、鄉民代表等，帶著新北市義工夥伴捐贈的愛心善款及物資，進入大埤鄉興安村、西鎮村等災區，一戶一戶的發放救助金及救急物資，希望能略盡棉薄之力，鼓舞災民挺過難關，生活早日回歸正軌。

救國團26日起在災情慘重的雲林縣、嘉義、台南、高雄、屏東縣團委會開設救災中心，接受各界捐贈物資及捐款並轉至需要的災民手中。救國團雲林縣團委會葉慶壽總幹事31日仍將繼續前往口湖鄉，與救國團口湖鄉團委會王東淵會長一同致送愛心善款及物資給予需要災民。