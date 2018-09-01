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影／員林高中黌樓劇坊「所望」　高中戲劇社霸主

記者陳雅芳／彰化報導2018/09/01 20:56
▲員林高中戲劇社「黌樓劇坊」以「所望」一齣參加全國花樣年華戲劇比賽，拿下全國第一首獎、創意劇本獎、最佳男配角及最佳女配角等4大項，儼然成為高中戲劇社霸主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)
▲員林高中戲劇社「黌樓劇坊」以「所望」一齣參加全國花樣年華戲劇比賽，拿下全國第一首獎、創意劇本獎、最佳男配角及最佳女配角等4大項，儼然成為高中戲劇社霸主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

成軍18年的國立員林高中黌樓劇坊，今年以「所望」一齣參加全國花樣年華戲劇比賽，入圍10項，拿下全國第一首獎、創意劇本獎、最佳男配角及最佳女配角等4大項，戲劇社團長楊欣翰表示，「所望」一齣讓學生圓了舞台的夢想，也很感謝同學們幫他圓了自己的夢，校長游源忠表揚，並鼓勵百尺竿頭更進一步。


▲員林高中戲劇社「黌樓劇坊」以「所望」一齣參加全國花樣年華戲劇比賽，拿下全國第一首獎、創意劇本獎、最佳男配角及最佳女配角等4大項，儼然成為高中戲劇社霸主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

高三的獲獎編劇舒閔表示，劇情想傳達的是，有些心所想望，雖看似困難，但只要努力就有可能達成；但也有些旁人理所當然的幸福，卻是當事人最難堪的奢求，儘管「人生無常，不能總是如你所望。」，但努力過的痕跡都是愛的證明。


▲員林高中戲劇社「黌樓劇坊」以「所望」一齣參加全國花樣年華戲劇比賽，拿下全國第一首獎、創意劇本獎、最佳男配角及最佳女配角等4大項，儼然成為高中戲劇社霸主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

黌樓劇坊指導老師楊欣翰表示，早期戲劇社因城鄉差距，表演少了一點創意，近年來不斷安排加入看劇本、劇場遊戲、肢體開發、導演設計畫面等課程，建立完善的作戲制度，另外學長姊也經常不吝嗇返校對練，傳承「享受作戲的過程」，是近年表演成績突飛猛進的關鍵。


▲員林高中戲劇社「黌樓劇坊」以「所望」一齣參加全國花樣年華戲劇比賽，拿下全國第一首獎、創意劇本獎、最佳男配角及最佳女配角等4大項，儼然成為高中戲劇社霸主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

楊欣翰說，今年首度嘗試黑暗風格的戲，做景片、做投影、做剪影，還玩懸吊，技術難度很高；虛實間的表演切換，過程中讓演員劇組在工作上遭遇到不少困難，但最終都能在碰撞與摩擦間克服。

拿下最佳女配角的學生元薷說，首次參與戲劇，過程中面臨課業與家人不支持的壓力，心情受影響，一度不敢表演，後來在眾人鼓勵下才突破心防，這次獲獎除了開心，也覺得學到在教室裡學不到的事物，讓我們擁有了不一樣的青春。


▲員林高中戲劇社「黌樓劇坊」以「所望」一齣參加全國花樣年華戲劇比賽，拿下全國第一首獎、創意劇本獎、最佳男配角及最佳女配角等4大項，儼然成為高中戲劇社霸主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

戲劇導演莊欣雅說，很開心在第三年遇到了「所望」，不論是在導戲或共同創作這部作品的過程中，都曾經遇上許多不同的挫折，創作上、溝通上的困難，壓力很大，卻也正好就像這齣戲說的也許我們都還沒學好怎麼去愛人，所以在過程中經歷著傷害與被傷害，但不管好的、壞的，就算真的很痛苦，都要自己把它完成。謝謝大家努力走過了這段時光，期盼未來能看到黌樓有更多更棒的戲劇。

關鍵字所望黌樓劇坊員林高中戲劇社霸主全國花樣年華戲劇比賽
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