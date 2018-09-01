NG照片有重生的舞台　「失敗新聞攝影展」成功登場

活動發起人葉冠妤、譚宇哲表示，活動靈感來自於日本的「羽生結弦攝影失敗大賽」，由日本網友在Twitter所分享各種妙趣橫生的照片，因此興起把相機中各種拍攝失敗的NG照片，與大家分享的念頭，沒想到引發記者同業的熱烈迴響，從200多張投稿照片精選出63張入圍照，實體展覽展出26張。

適逢九一記者節，新北市媒體記者朋友發起的「失敗新聞攝影展」今（1）日在新北市政府的一樓大廳開展，包括新北市長朱立倫、前總統馬英九、前台北縣長周錫瑋及前新北市副市長侯友宜都前來參觀；照片主角涵蓋藍、綠等各界政治人物，讓所有不合乎新聞需求的NG照片，有個重生的舞台。

新北市長朱立倫說，不論記者或政治人物，並不是一定要有形象的包袱，該自然互動時，其實就該自然，就算被記者朋友拍攝下有趣或滑稽的瞬間，也就是博君一笑；這次的「失敗新聞攝影展」，除是媒體從業人員創意的發揮，也記錄下政治人物另一番真實的面貌，期待在下一屆的展覽，可看到更多生動有趣的照片。

得到破萬網友點讚支持，榮獲失敗新聞攝影第一名的謝岱倫，任職於新北市府文化局新聞聯絡人；謝岱倫指出，由於工作需要，隨時要跟拍市長參加活動的身影，所以湊巧拍下市長參加潑水節的首獎照片，也打趣地說，這張照片讓市長首次登上GQ台灣，也算是引領世界潮流。

侯友宜任副市長期間參觀公托中心時，與小朋友互動的照片，獲得失敗攝影展覽第三名的中國時報記者葉德正表示，其實相機中也有很多市長的照片，準備明年展覽時再拿出來參加；主辦單位強調，展覽中的照片雖然以政治人物為主角，但沒有任何政治企圖，請大家輕鬆觀展。