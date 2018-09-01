影／破除魔咒力拚連任　魏明谷誓做彰化守護者

年底9合1選舉已經完成參選登記，民進黨中央輔選列車開始啟動，彰化縣百工百業挺改革活動，1日在彰化縣明道大學體育館盛大舉行，這場百工百業挺改革，是總統蔡英文和行政院長賴清德參加的全台首場活動，民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人都前來參與，不僅展現中央對彰化的重視，全體民進黨黨公職，以及超過三千位社團領袖出席相挺，表達對彰化縣長魏明谷拼連任的鼎力支持。



▲民進黨中央輔選列車啟動，舉辦首場「百工百業挺改革」造勢活動，總統蔡英文、行政院長賴清德、彰化縣各行業、社團領袖踴躍參與，力挺魏明谷拚連任，場面、聲勢浩大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

活動特別邀請到余琬瑜老師以及草湖國中的鄭昭信老師，分別就彰化縣府對民眾的長照2.0以及反毒政策，分享自身家庭和在學校，受到相關政策協助的寶貴經驗，替彰化縣百工百業挺改革的活動，增添更多感人氣氛。



▲民進黨中央輔選列車啟動，舉辦首場「百工百業挺改革」造勢活動，總統蔡英文、行政院長賴清德、彰化縣各行業、社團領袖踴躍參與，力挺魏明谷拚連任，場面、聲勢浩大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

總統蔡英文表示，四年前，魏明谷在選舉時，她來彰化輔選的次數，多到自己都記不得，因為她知道魏明谷是會認真做事、全力建設的人，他更具有前瞻性思維，率先完成圓林園滯洪池的建設，就算是連日大雨，也能有效排除水患發生。



▲民進黨中央輔選列車啟動，舉辦首場「百工百業挺改革」造勢活動，總統蔡英文、行政院長賴清德、彰化縣各行業、社團領袖踴躍參與，力挺魏明谷拚連任，場面、聲勢浩大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

魏明谷表示，擔任縣長四年來，他全心全意建設彰化、照顧縣民，他的施政目標十分明確，要打造安居樂業的彰化縣，就要從鄉親的健康和教育做起。他積極打擊校園毒品、推動校園毒品篩檢、深入社區宣導毒品防制資訊，讓彰化年輕人能在無毒健康的環境中學習、成長。



▲民進黨中央輔選列車啟動，舉辦首場「百工百業挺改革」造勢活動，總統蔡英文、行政院長賴清德、彰化縣各行業、社團領袖踴躍參與，力挺魏明谷拚連任，場面、聲勢浩大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

魏明谷指出，他利發揮彰化的地理優勢，利用永續的風光綠能，帶動相關產業發展，創造永續財源，並回饋到學生的免費綠能午餐、嬰幼兒和年長者的社福經費等項目。他更積極向中央交通民生等建設經費，以「三橫、三縱、三鐵、三橋」的鐵公路交通網絡，貫通彰化縣，全面帶動彰化各區域的水五金製造、精機工業、農業和觀光旅遊產業的繁榮。



▲民進黨中央輔選列車啟動，舉辦首場「百工百業挺改革」造勢活動，總統蔡英文、行政院長賴清德、彰化縣各行業、社團領袖踴躍參與，力挺魏明谷拚連任，場面、聲勢浩大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

魏明谷表示，他爭取連任，就是要讓彰化這四年來的綠能、社福和民生交通建設，不中斷的推動下去。因為縣民給予他的肯定和支持，就是對他的鼓勵和他堅持的動力。「對，就做！」對的事他就去做，一定會做好讓彰化幸福的守護者。



▲民進黨中央輔選列車啟動，舉辦首場「百工百業挺改革」造勢活動，總統蔡英文、行政院長賴清德、彰化縣各行業、社團領袖踴躍參與，力挺魏明谷拚連任，場面、聲勢浩大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

蔡英文說，反觀另一位候選人，在政府規劃前瞻建設時大力反對，現在才回過頭要求政府重新擬定，已經撥給彰化的建設計畫，如此反覆立場、不支持彰化建設的候選人，值得人民信任嗎？蔡總統向與會來賓喊話，希望大家團結一致，支持認真打拚、努力建設彰化的魏明谷。



▲民進黨中央輔選列車啟動，舉辦首場「百工百業挺改革」造勢活動，力挺魏明谷拚連任，場面、聲勢浩大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

賴清德表示，他認識魏明谷非常久，認識的時間越長，他就越感到敬佩。魏明谷充滿執行力，積極向中央爭取建設資源，替彰化規劃出具前瞻性和發展性的政策。這位中台灣的綠巨人縣長，擁有均衡發展、建設全面、傳統前瞻兼具的建設三特點，並落實綠能產業、風光大縣的藍圖，行政院也挹注投入近1千億經費支持彰化的交通、汙水下水道、歷史文化和產業的發展，支持魏縣長實現幸福彰化的願景。