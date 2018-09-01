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中央社

橋藝再添1金2銀 棒球打爆中國鍍銅最讚

中央社2018/09/01 20:05
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達1日電）靠著橋藝情侶檔楊欣龍與陸怡如領軍，中華橋藝代表隊今在2018雅加達—巨港亞運單日進帳1金、2銀，加上中華棒球代表隊銅牌戰，以10比0打爆中國奪銅，單日進帳1金、2銀、4銅。

今年中華亞運代表團累計拿下17金、19銀與30銅，在45個參賽國家與地區中排名第7，金牌數則是繼1998年曼谷亞運後，近20年來亞運最佳，粗估光是奪牌選手的國光獎金支出，就超過新台幣3億以上。

出過書、目前在桃園平鎮國中擔任公民科老師的楊欣龍，今在雅加達—巨港亞運，和女友陸怡如聯手，歷經2日決賽以363分，拿下今年橋藝混合雙人賽金牌。

至於拿下混合雙人賽銀牌的范綱維與蔡博雅，則是一對夫妻檔。范綱維的職業是耳鼻喉科醫師，兩人雖以吊車尾的第12名晉級決賽，沒想到決賽首日打完，就竄上第4，今天更一舉摘銀。女子雙人賽方面，中華隊的蔡文娟、吳昱芳，則以385分，不敵中國組合銀恨。

今年以社會業餘球隊成員為主體，加上7名職棒球員組隊的中華棒球代表隊，今銅牌戰由左投王宗豪先發，總計主投6局，僅被敲出一支安打、無失分，加上打線捧場，全場10安，包括詹子賢的2分砲與林瀚再見安，率隊以10比0、8局扣倒中國，拿下隊史亞運第3面銅牌。

此外包括男排、軟網男、女團體賽，也都順利摘銅，中華隊累計單日1金、2銀、4銅。(編輯:孫承武)1070901

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