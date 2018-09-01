橋藝再添1金2銀 棒球打爆中國鍍銅最讚

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達1日電）靠著橋藝情侶檔楊欣龍與陸怡如領軍，中華橋藝代表隊今在2018雅加達—巨港亞運單日進帳1金、2銀，加上中華棒球代表隊銅牌戰，以10比0打爆中國奪銅，單日進帳1金、2銀、4銅。

今年中華亞運代表團累計拿下17金、19銀與30銅，在45個參賽國家與地區中排名第7，金牌數則是繼1998年曼谷亞運後，近20年來亞運最佳，粗估光是奪牌選手的國光獎金支出，就超過新台幣3億以上。

出過書、目前在桃園平鎮國中擔任公民科老師的楊欣龍，今在雅加達—巨港亞運，和女友陸怡如聯手，歷經2日決賽以363分，拿下今年橋藝混合雙人賽金牌。