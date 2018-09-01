亞太影展頒獎紅毯星光熠熠 張鈞甯秀氣質好身材

（中央社記者江佩凌台北1日電）亞太影展頒獎典禮今晚舉行，眾多國內外影人盛裝出席，影展親善大使張鈞甯一襲深V黑禮服秀好身材，問及是否要爭紅毯第一美，她笑回是「百花齊放」，也很高興見到許多電影人。

第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日在台北美福飯店舉辦，會前星光大道晚間5時30分登場，由楊小黎、錦榮搭檔主持，並以中英文和影人訪談。

至今在台票房最賣座泰片「模犯生」此次入圍7獎項，男、女主角查農桑提納同庫及茱蒂蒙瓊查容蘇因今晚亮麗出席。2人都是二度訪台，茱蒂蒙瓊查容蘇因表示很高興參與亞太影展，覺得台灣人相當熱情；查農桑提納同庫則說有看過其他入圍作品，自認得獎勝算不大。