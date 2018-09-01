亞太影展頒獎紅毯星光熠熠 張鈞甯秀氣質好身材

（中央社記者江佩凌台北1日電）亞太影展頒獎典禮今晚舉行，眾多國內外影人盛裝出席，影展親善大使張鈞甯一襲深V黑禮服秀好身材，問及是否要爭紅毯第一美，她笑回是「百花齊放」，也很高興見到許多電影人。
第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日在台北美福飯店舉辦，會前星光大道晚間5時30分登場，由楊小黎、錦榮搭檔主持，並以中英文和影人訪談。
至今在台票房最賣座泰片「模犯生」此次入圍7獎項，男、女主角查農桑提納同庫及茱蒂蒙瓊查容蘇因今晚亮麗出席。2人都是二度訪台，茱蒂蒙瓊查容蘇因表示很高興參與亞太影展，覺得台灣人相當熱情；查農桑提納同庫則說有看過其他入圍作品，自認得獎勝算不大。
港星呂良偉此次同時以入圍者和頒獎人身分出席，今晚穿亮片黑西裝帥氣走紅毯，他表示，這是第2次參加亞太影展「開心又榮幸」，並說很喜歡台灣，除了東西好吃還有很多好友都在這裡。
日星櫻庭奈奈美一襲氣質黑禮服亮相，她在後台接受台灣媒體訪問表示，這是首次出席台灣影展活動，感到很榮幸開心，並提到為了想用中文打招呼，目前努力學習講中文，還說這次來台很想吃到牛肉麵。
歌手陳曉東今晚也出席擔任頒獎人，主辦單位特地替2天後生日的他提前慶生，他開心許下願望說，希望很快有電影作品也能入圍亞太影展，並透露近期有看到想挑戰的劇本，希望近年也參與一些戲劇作品。
入圍最多項的電影「再見瓦城」男、女主角柯震東與吳可熙攜手走星光，被問到入圍心情，柯震東直言：「有信心，沒把握」，認為其他入圍作品實力都很強。問及身材是否有變瘦，他則回應「墮落太久，有特別調整」，也喊話可以多找他演戲。
亞太影展觀摩片「花甲大人轉男孩」劇組今晚也受邀走紅毯，劇中演員江沂宸大方展現美背，問及入圍金鐘獎女配角心情，她笑回是運氣好，也希望「花甲」入圍的獎項都能得獎。演員柯叔元則是代替車禍受傷的導演瞿友寧臨時「代打」出席，還打趣說感謝導演給他機會可以參與亞太影展。(編輯:孫承武)1070901