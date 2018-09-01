影／南郭宿舍人權環境教育展　喚醒人權運動記憶

為提升民眾對臺灣社會運動和環境人權發展的認知，彰化縣文化局特於距今逾百年歷史的「南郭宿舍群」辦理「人權在家門前—南郭宿舍人權環境教育展」，1日由文化局長周馥儀主持開幕式，現場亦有二七部隊部隊長鍾逸人、石錫勳女兒石美莎、林篤勳醫師兒子林凱南、媳婦呂更芳、彰化女中歷史老師李昭容等地方民意代表一同與會，園區戶外展覽即日起開放，南郭宿舍群3號館則於即日起至9月30日開放民眾參觀，歡迎民眾一同來看展覽。



▲彰化縣文化局於「南郭宿舍群」辦理「人權在家門前—南郭宿舍人權環境教育展」，歡迎民眾一同來看展覽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

周馥儀表示，文化局為了活化利用老屋，將人權教育與歷史建物結合，規劃成為新的教育園區，期盼透過園區整體規劃，讓南郭宿舍群和當地居民有更多連結，同時也延續社區歷史，建立民眾在地的文化意識。



▲彰化縣文化局於「南郭宿舍群」辦理「人權在家門前—南郭宿舍人權環境教育展」，歡迎民眾一同來看展覽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

本次展覽以彰化在地公民人權及環境人權為題，包含：「二林蔗農事件」、「鹿港反杜邦運動」、「反中科搶水」、「反國光石化」等，透過圖像與文字記錄促使人們不同角度檢視彰化人權演進歷程，並於南郭宿舍3號館前設計裝置藝術「人權樹」增進民眾交流互動，落實公民社會的多元人權，也喚醒人民對人權運動的記憶。



▲彰化縣文化局於「南郭宿舍群」辦理「人權在家門前—南郭宿舍人權環境教育展」，歡迎民眾一同來看展覽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

「南郭宿舍群」為彰化縣現有佔地面積最大、建物門面最為寬廣的高等日式官舍建築，二戰前供歷任郡守、公務人員住宿，戰後則分配給縣府高階主管使用。因歷時近百年，多數房屋已損壞不堪使用，僅存少數仍有居住使用。彰化縣文化局為了活化利用老屋，將人權教育與歷史建物結合，規劃成為新的教育園區，期盼透過園區整體規劃，讓南郭宿舍群和當地居民有更多連結，同時也延續社區歷史，建立民眾在地的文化意識。



▲彰化縣文化局於「南郭宿舍群」辦理「人權在家門前—南郭宿舍人權環境教育展」，歡迎民眾一同來看展覽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

國家人權博物館為保存臺灣人權相關史料、文物及推廣人權教育活動，強化紀念場域永續經營，並協助各界進行人權及戰後威權統治時期相關研究、推廣及藝文創作等工作，特補助彰化縣文化局舉辦此次「人權在家門前」的展覽活動。