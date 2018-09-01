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娛樂

圖輯／亞太影展星光紅毯　女星爭奇鬥艷

圖輯／記者林柏年2018/09/01 22:15

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人錦榮（左）、楊小黎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人錦榮（左）、楊小黎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人楊小黎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人楊小黎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人錦榮。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人錦榮。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，典禮主持人吳大維（左）、吳姍儒。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，典禮主持人吳大維（左）、吳姍儒。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，鍾瑶、李興文 、張碩勳 、 蔡承邑。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，鍾瑶。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，鍾瑶。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，鍾瑶。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，林予晞。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，林予晞。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯， 姚元浩、張本渝 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯， 姚元浩、張本渝 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生:納塔吾·彭皮里亞、茱蒂蒙·瓊查容蘇因、查農桑提納同庫。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生茱蒂蒙·瓊查容蘇因。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生茱蒂蒙·瓊查容蘇因。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生查農桑提納同庫。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生查農桑提納同庫。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生納塔吾·彭皮里亞。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生納塔吾·彭皮里亞。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，林意箴、郭雪芙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，林意箴、郭雪芙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，林意箴。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，林意箴。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，郭雪芙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，郭雪芙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，柯震東。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，柯震東。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，吳可熙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，吳可熙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，吳可熙、柯震東。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，呂良偉 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，呂良偉 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，張鈞甯 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，張鈞甯 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，張鈞甯 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，楊丞琳 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，楊丞琳 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，楊丞琳 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，PIKO太郎 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，PIKO太郎 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，PIKO太郎 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，曾莞婷 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，曾莞婷 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，曾莞婷 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，曾莞婷 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，高橋聖子 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

  • ▲第58屆亞太影展星光紅毯，高橋聖子 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）

第58屆亞太影展頒獎典禮今（1）日於台北舉辦，晚間5點半星光大道明星走上紅毯，由錦榮、楊小黎擔任紅毯主持人，典禮主持人吳姍儒、吳大維，出場嘉賓包括楊丞琳、張鈞甯、柯震東、吳可熙、鍾瑶、呂良偉 、《模犯生》男女主角「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因、PIKO太郎、高橋聖子等人，可說是星光熠熠。

關鍵字柯震東楊丞琳張鈞甯piko太郎錦榮58亞太影展吳姍儒
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