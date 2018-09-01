圖輯／亞太影展星光紅毯　女星爭奇鬥艷

第58屆亞太影展頒獎典禮今（1）日於台北舉辦，晚間5點半星光大道明星走上紅毯，由錦榮、楊小黎擔任紅毯主持人，典禮主持人吳姍儒、吳大維，出場嘉賓包括楊丞琳、張鈞甯、柯震東、吳可熙、鍾瑶、呂良偉 、《模犯生》男女主角「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因、PIKO太郎、高橋聖子等人，可說是星光熠熠。