圖輯／亞太影展星光紅毯　女星爭奇鬥艷

▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人錦榮（左）、楊小黎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人錦榮（左）、楊小黎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人楊小黎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人楊小黎。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人錦榮。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，紅毯主持人錦榮。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，典禮主持人吳大維（左）、吳姍儒。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，典禮主持人吳大維（左）、吳姍儒。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，鍾瑶、李興文 、張碩勳 、 蔡承邑。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，鍾瑶。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，鍾瑶。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，鍾瑶。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，林予晞。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，林予晞。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯， 姚元浩、張本渝 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯， 姚元浩、張本渝 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生:納塔吾·彭皮里亞、茱蒂蒙·瓊查容蘇因、查農桑提納同庫。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生茱蒂蒙·瓊查容蘇因。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生茱蒂蒙·瓊查容蘇因。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生查農桑提納同庫。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生查農桑提納同庫。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生納塔吾·彭皮里亞。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，模犯生納塔吾·彭皮里亞。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，林意箴、郭雪芙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，林意箴、郭雪芙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，林意箴。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，林意箴。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，郭雪芙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，郭雪芙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，柯震東。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，柯震東。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，吳可熙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，吳可熙。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，吳可熙、柯震東。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，呂良偉 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，呂良偉 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，張鈞甯 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，張鈞甯 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，張鈞甯 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，楊丞琳 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，楊丞琳 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，楊丞琳 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，PIKO太郎 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，PIKO太郎 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，PIKO太郎 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，曾莞婷 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，曾莞婷 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，曾莞婷 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，曾莞婷 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，高橋聖子 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）
▲第58屆亞太影展星光紅毯，高橋聖子 。（圖／記者林柏年攝，2018.09.1）