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2018台灣國際競技龍舟錦標賽　大龍小龍90隊參加

記者陳雅芳／彰化報導2018/09/01 21:09
▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在彰化縣福鹿溪水域登場，吸引國內外大龍小龍45個團體90隊參加。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)
▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在彰化縣福鹿溪水域登場，吸引國內外大龍小龍45個團體90隊參加。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

「2018台灣國際競技龍舟錦標賽」在今（1）日登場，這是在彰化縣福鹿溪水域舉辦的第六屆國際競技龍舟比賽，傍晚在福鹿溪南岸舉辦開幕式，彰化縣長魏明谷在開幕式頒贈紀念陶板與亞運選手，讚揚他們勇奪亞運金牌是彰化之光，更與黃樁霆教練、侯鴻章教練與亞運國手合影，留下值得紀念的一刻。


▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在彰化縣福鹿溪水域登場，吸引國內外大龍小龍45個團體90隊參加。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

魏明谷表示，2018亞洲運動會台灣龍舟代表隊奪得2金1銀的佳績，台灣之光載譽歸國，亞運代表隊的兩位教練黃樁霆、侯鴻章以及選手何佳霖，都是土生土長的彰化人，他們是台灣的榮耀，彰化的驕傲。他們歸國後第一個龍舟賽事就是參加福鹿溪畔的「2018台灣國際競技龍舟錦標賽」。


▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在彰化縣福鹿溪水域登場，吸引國內外大龍小龍45個團體90隊參加。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

今年為選拔亞洲盃國手大龍小龍四隊國手，共吸引國內外大龍小龍45個團體90隊參加，參賽隊伍除了有香港、日本、新加坡及大陸等國際隊伍，也吸引宜蘭、基隆、臺北、新北、臺南、臺東、花蓮等全台各地及本縣龍舟競技好手同場競技，此外金門今年也是第一次組隊參加，今明2天的賽程緊湊，賽事精彩。


▲ 2018台灣國際競技龍舟錦標賽在彰化縣福鹿溪水域登場，縣長魏明谷頒獎金牌選手。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

中華台北龍舟協會主委黃世州(椿霆)表示，這屆亞運龍舟賽拿到二金一銀，讓台灣更多的人知道，台灣的龍舟實力是最棒的，台灣的龍舟可以走出台灣，走向世界，就以鹿港福興的福鹿溪這裡作起點，感謝魏明谷等行政首長及各贊助企業的支持與鼓勵。


▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在彰化縣福鹿溪水域登場，吸引國內外大龍小龍45個團體90隊參加。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

魏明谷指出，歡迎來自全國各縣市及國外隊伍來參加台灣國際競技龍舟錦標賽，這次同時也是亞洲龍舟錦標賽國家代表隊的選拔賽，福鹿溪這個標準場地，不僅競技龍舟賽已連續6年舉辦在這比賽，端午節的民俗龍舟賽也在此比賽，因此訓練了非常多的選手，包括彰化土生土長的教練黃世州(椿霆)、侯鴻章及選手柯佳霖，所以今年的亞運龍舟賽拿到了二金一銀的佳績，不僅提升彰化縣的能見度，也提升競技龍舟比賽的選手訓練水準，不但讓彰化發光發熱，也讓台灣在國際揚眉吐氣。

關鍵字龍舟錦標賽亞運選手國際競技龍舟福鹿溪龍舟
人權環境教育展　喚醒人權運動記憶慶祝記者節　陳其邁韓國瑜同場較勁

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