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卡丁車界「小旋風」Kimi　堅持10年達成二連霸

記者鍾東穎／屏東報導2018/09/01 20:47
▲第二屆「Red Bull卡丁車大賽」冠軍羅俊耀和家人。（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）
▲第二屆「Red Bull卡丁車大賽」冠軍羅俊耀和家人。（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）

睽違6年重新登場的第二屆「Red Bull卡丁車大賽」，在經過6周南北區決選，今(1)日在屏東大鵬灣展開決賽，最終由第一屆冠軍車手「Kimi」羅俊耀達成連霸，將前往日本觀看大獎賽並和紅牛F1車手Daniel Ricciardo相見歡。


▲第二屆「Red Bull卡丁車大賽」冠軍羅俊耀。（圖／主辦單位提供）

來自桃園的羅俊耀在全台300多位車手中脫穎而出，挺進今日20人決賽，不過一開始他在預賽落到倒數第3名，只能從敗部復活打起，最後拚回決賽，最終在第7圈彎道超車登頂，最後成績為15分42秒525第一名。

羅俊耀擁有10年卡丁車參賽經驗、且獲獎無數，2012年拿下第一屆冠軍後，就代表台灣到義大利Bologna Motor show 全球總決賽，和全球22個國家的業餘賽車手齊聚較勁。


▲第二屆「Red Bull卡丁車大賽」。（圖／主辦單位提供）

33歲羅俊耀目前從事精品買賣，賽車是他從學生時代開始的興趣，「從國中就開始看F1，但小時候比較沒錢，大學之後開始玩。」到現在結婚生子，還是兩個寶貝的父親了，不過老婆卻不太支持。

羅俊耀的老婆透露，離家最近的賽車場，跑一場8分鐘就要價近5百元，一天跑下來上千元跑不掉，不過唸雖唸但老公如此熱愛連老婆也沒轍，今日也帶著兩寶陪在身邊。

「老婆覺得花太多時間和錢在賽車上，不過這也不是不健康的活動就能體諒。」羅俊耀表示，賽車讓他相當「紓壓」，而且賽車需要相當細膩的操作，每過一個彎道都要先在腦海中思考過，讓他相當著迷。

「回想到6年前，上完大夜班，喝了口Red Bull就直接下場比賽，今天再拿到冠軍真的很感謝又感動。」羅俊耀表示這6年都有持續練習，今天比賽也相當努力，拿到冠軍後會自己多花錢帶一家人去日本「領獎」順便玩樂。


▲第二屆「Red Bull卡丁車大賽」冠軍羅俊耀。（圖／主辦單位提供）


▲第二屆「Red Bull卡丁車大賽」冠軍羅俊耀。（圖／主辦單位提供）

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