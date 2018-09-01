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娛樂

坤達、柯佳嬿赴「定情地」拍絕美婚紗　915補辦婚宴

記者徐郁雯／台北報導2018/09/01 20:54
▲坤達、柯佳嬿於日本京都拍攝婚紗。（圖／有聲娛樂提供，2018.09.01）
▲坤達、柯佳嬿於日本京都拍攝婚紗。（圖／有聲娛樂提供，2018.09.01）

坤達與柯佳嬿愛情長跑5年，自2年前於北海道求婚後，相隔1年才登記結婚，如今將在9月15日舉行婚禮，宴請35桌親朋好友，見證兩人浪漫愛情。日前坤達與柯佳嬿重回「定情地」京都，拍攝婚紗照，其中柯佳嬿忙碌之餘，不慎忘記帶高跟鞋，所幸工作人員靠著比手畫腳和翻譯軟體，最終仍成功買到鞋子，順利完成拍攝。

從求婚到登記到舉辦婚宴，耗時長達2年，這對「動作最慢的新人」，邀請攝影大師蘇益良操刀婚紗照。柯佳嬿透露：「在一次的聚會上，小蘇哥很帥氣的說要幫我們拍婚紗照，當我們的結婚禮物。後來我們邀請他去京都，沒想到他也一口答應。」兩人多年前因戲結緣，京都也是兩人第一次同遊的地點，所以選擇京都別具意義。


▲坤達、柯佳嬿赴京都拍攝婚紗。（圖／有聲娛樂提供，2018.09.01）


▲坤達、柯佳嬿愛情長跑5年，修成正果。（圖／有聲娛樂提供，2018.09.01）

此外，要拍攝婚紗照前，柯佳嬿赫然發現沒帶到拍攝用的高跟鞋，原來是出發前一晚，她工作到半夜，倉促的收拾行李之後就趕著去搭機，一時不察忘了帶。雖然工作人員不會日文，但靠著比手畫腳也順利找到適合的婚鞋。坤達與柯佳嬿也在鴨川中，找到屬於兩人的「定情烏龜」，展現滿滿浪漫情意。


▲坤達、柯佳嬿回到「定情地」京都拍攝婚紗。（圖／有聲娛樂提供，2018.09.01）


▲坤達、柯佳嬿喜帖。（圖／有聲娛樂提供，2018.09.01）

關鍵字坤達柯佳嬿婚紗照
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