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中央社

遭指違法鬆綁7休1 中央社：會儘快完備程序

中央社2018/09/01 21:00
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北1日電）中央通訊社在總統蔡英文出訪期間，被指違法鬆綁7休1。中央社今天發出聲明表示，照顧同仁福祉及權益，一向不遺餘力，近期將儘速召開勞資會議，以完備程序。

總統蔡英文出訪中南美洲，18家媒體隨行採訪。全國傳播媒體產業工會今天表示，其中僅3家完成鬆綁7休1程序，1家在當地休假，其餘媒體都違法讓勞工連續工作超過7天。

勞動基準法規定，勞工每7日中應有2日休息，其中一日為例假，一日為休息日。

被點名違法的中央通訊社今天晚間發出聲明表示，中央社照顧同仁福祉及權益，一向不遺餘力，並持續強化和工會的良性溝通，本屆董事會亦新增勞工董事，盼創造勞資雙贏。

中央社指出，社務會議也屢次提醒多位身兼工會會員的一級主管，善盡溝通橋梁角色，隨時反映同仁意見，同時也傳達社方各種良善美意措施，以及遵從勞動法規的不變立場。

中央社強調，有關媒體出國採訪7休1鬆綁，中央社勞資雙方多次交換意見，最後於民國107年4月25日召開的勞資會議，勞方有條件同意資方向主管機關表達放寬記者出國採訪7休1規定，決議待勞動部公告媒體列入適用行業後，將再召開勞資會議討論後續因應措施。

中央社說，該次勞資會議決議，也向主管機關文化部說明，盼向勞動部轉達本社立場。

中央社表示，媒體8月4日報導，勞動部將於8月6日公告實施媒體業於執行海外採訪活動時，得例外適用7休1鬆綁規定。中央社人力資源組組長當日獲悉媒體報導內容後，立即洽詢工會理事長，初步敲定9月將召開勞資會議，討論相關因應措施，待勞資取得共識並完成會議紀錄後，將送主管機關備查，並將該備查函公告全社同仁周知。

中央社強調，願遵守勞動法規，也重視勞方意見，出國採訪行程亦經同仁同意始派予出勤任務，近期將儘速召開前述勞資會議，以完備程序。（編輯：唐聲揚）1070901

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