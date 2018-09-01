訪泰 姚文智期盼選情從海外熱回台灣

（中央社記者游凱翔台北1日電）民進黨籍台北市長參選人姚文智競選辦公室今天表示，姚昨天前往泰國出席「泰國後援會成立大會」，並說，他要扮演半個外交部長角色，讓台北成為被世界看見的首都，突破中國打壓。

姚文智競選辦公室晚間發布新聞稿表示，姚文智昨天接受台商邀請，參訪在泰國舉辦的「台灣形象展TAIWAN EXPO 2018」，並出席由泰國台商、民進黨東南亞黨部共同成立的泰國後援會成立大會。

新聞稿指出，姚文智除了一一授旗給後援會幹部，也將全代會造勢場合上，象徵團結意義的簽名足球贈送給後援會會長楊世彬，期盼選情從泰國開始添加柴火，從海外熱回台灣、從曼谷出發贏回首都，打造新的台灣人首都。