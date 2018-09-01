NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈麥當勞9/12「這餐點」買一送一稅改聖火環島　百位村里長大會師數位套餐$1099滿足全家人的需求
地方

影／展望會圓兒童烘焙夢想　為兒童搭起穩健上學路

記者蘇榮泉.洪佳伶／雲林報導2018/09/01 22:51
Uploaded by 蘇榮泉 on 2018-09-01.

雲林沿海地區因為父母親忙於工作，有時也忽略了兒童均衡營養的重要，台灣世界展望會彰雲嘉辦事處雲濱中心今(1)日於水林鄉水燦林國小進行「兒童烹飪班」成果發表，展現學習成就，並製作甜甜圈；就讀大學二年級、同是世界展望會長期所關懷陪伴的阿信(化名)，特別到現場為學員們加油，更分享上學路的挫折及轉變，鼓勵弟弟妹妹們勇於突破逆境、追尋夢想。

用愛支持兒童的夢想與成長，從三月開始展開，為期七個月的兒童烹飪班，參與的兒少們在烘焙老師王雅玲、李宜紋的帶領下，除了建立正確的營養觀念，學習自我照顧，更逐漸從製作料理中找到興趣。


▲烘焙老師王雅玲、李宜紋的帶領下，教導小朋友建立正確的營養觀念，學習自我照顧。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）

剛升上國中的小綺(化名)現在是炒飯和點心製作的小小高手。她說「一開始都不熟悉如何使用食材及器具，所以每次上課我總是特別認真。」乖巧懂事的小綺在上課之後，常特地打包自己做的食物帶回家，小綺說，「因為爸爸、媽媽上班很辛苦，我希望讓返家的爸爸、媽媽能夠立即有東西可吃。」

和弟弟感情特好、小學三年級的娟娟(化名)，會將烹飪班所學帶回家中，在媽媽忙碌工作時，會幫忙炒飯給弟弟吃，娟娟的爸爸在她年幼時過逝，媽媽靠著自助餐零工維生，因著烹飪班讓娟娟和弟弟不再挨餓。


▲小朋友一起捏麵團，製作造型甜甜圈後烘培，共享愛的烘焙時光。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）

 
目前就讀大學幼保系二年級的阿信(化名)，父親從事寺廟整修、彩繪零工，收入不穩定，一家七口居住在八坪大的房子生活，他非常感謝九年多來持續獲得資助人、台灣世界展望會及各界愛心的幫助，「讓我可以有機會唸大學，也給我回饋擔任志工的機會，讓我學習如何帶領小孩，之後也可以運用在課業上。」在校表現優異的阿信很喜愛與孩子互動，經常在課餘回來以志工身份幫忙帶領活動，他期盼畢業後有機會到國外幼稚園擔任教師，希望更多的孩子能在年幼時獲得妥善照顧及保護。
 
關懷雲林濱海地區貧童教育的立勇實業公司，除以行動捐款30萬支持助學行動及「兒童烹飪班」方案經費，董事長解潘忠、夫人吳燕珍一同出席活動，與小朋友一起捏麵團，製作造型甜甜圈，共享愛的烘焙時光。

為孩子搭起穩健的上學路，王昶評表示，針對貧困家庭的學子，台灣世界展望會透過助學金緩解家庭經濟壓力，讓學子無後顧之憂安心上學；而資助人的長期陪伴與關懷，更是孩子成長最需要的鼓勵與支持。此外，台灣世界展望會依照兒童及青少年不同階段的需求，規劃課後照顧、才藝學習、生涯規劃等方案，協助弱勢家庭學子獲得較充足的教育資源，更有機會在多樣的興趣培養中，找到適合自己的未來道路。

王昶評又說，邀請各界愛心響應國內資助兒童計畫及助學行動，幫助國內兒童穩定上學、有機會實踐夢想，擁有更寬廣的未來。雲嘉辦公室愛心專線：05-2310379轉105。

關鍵字雲林沿海世界展望會雲濱中心兒童烹飪班甜甜圈貧童教育立勇實業
慶祝記者節　陳其邁韓國瑜同場較勁

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan