影／展望會圓兒童烘焙夢想　為兒童搭起穩健上學路

用愛支持兒童的夢想與成長，從三月開始展開，為期七個月的兒童烹飪班，參與的兒少們在烘焙老師王雅玲、李宜紋的帶領下，除了建立正確的營養觀念，學習自我照顧，更逐漸從製作料理中找到興趣。

雲林沿海地區因為父母親忙於工作，有時也忽略了兒童均衡營養的重要，台灣世界展望會彰雲嘉辦事處雲濱中心今(1)日於水林鄉水燦林國小進行「兒童烹飪班」成果發表，展現學習成就，並製作甜甜圈；就讀大學二年級、同是世界展望會長期所關懷陪伴的阿信(化名)，特別到現場為學員們加油，更分享上學路的挫折及轉變，鼓勵弟弟妹妹們勇於突破逆境、追尋夢想。



▲烘焙老師王雅玲、李宜紋的帶領下，教導小朋友建立正確的營養觀念，學習自我照顧。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）

剛升上國中的小綺(化名)現在是炒飯和點心製作的小小高手。她說「一開始都不熟悉如何使用食材及器具，所以每次上課我總是特別認真。」乖巧懂事的小綺在上課之後，常特地打包自己做的食物帶回家，小綺說，「因為爸爸、媽媽上班很辛苦，我希望讓返家的爸爸、媽媽能夠立即有東西可吃。」

和弟弟感情特好、小學三年級的娟娟(化名)，會將烹飪班所學帶回家中，在媽媽忙碌工作時，會幫忙炒飯給弟弟吃，娟娟的爸爸在她年幼時過逝，媽媽靠著自助餐零工維生，因著烹飪班讓娟娟和弟弟不再挨餓。



▲小朋友一起捏麵團，製作造型甜甜圈後烘培，共享愛的烘焙時光。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）



目前就讀大學幼保系二年級的阿信(化名)，父親從事寺廟整修、彩繪零工，收入不穩定，一家七口居住在八坪大的房子生活，他非常感謝九年多來持續獲得資助人、台灣世界展望會及各界愛心的幫助，「讓我可以有機會唸大學，也給我回饋擔任志工的機會，讓我學習如何帶領小孩，之後也可以運用在課業上。」在校表現優異的阿信很喜愛與孩子互動，經常在課餘回來以志工身份幫忙帶領活動，他期盼畢業後有機會到國外幼稚園擔任教師，希望更多的孩子能在年幼時獲得妥善照顧及保護。



關懷雲林濱海地區貧童教育的立勇實業公司，除以行動捐款30萬支持助學行動及「兒童烹飪班」方案經費，董事長解潘忠、夫人吳燕珍一同出席活動，與小朋友一起捏麵團，製作造型甜甜圈，共享愛的烘焙時光。

為孩子搭起穩健的上學路，王昶評表示，針對貧困家庭的學子，台灣世界展望會透過助學金緩解家庭經濟壓力，讓學子無後顧之憂安心上學；而資助人的長期陪伴與關懷，更是孩子成長最需要的鼓勵與支持。此外，台灣世界展望會依照兒童及青少年不同階段的需求，規劃課後照顧、才藝學習、生涯規劃等方案，協助弱勢家庭學子獲得較充足的教育資源，更有機會在多樣的興趣培養中，找到適合自己的未來道路。

王昶評又說，邀請各界愛心響應國內資助兒童計畫及助學行動，幫助國內兒童穩定上學、有機會實踐夢想，擁有更寬廣的未來。雲嘉辦公室愛心專線：05-2310379轉105。