「只有台灣讓我們爆哭」　DAY6回來見老朋友了

DAY6以〈I Smile〉開場，唱完三首歌後，團員一一用中文自我介紹，Young K說：「非常感謝大家來看我們，真的很久沒見到大家了！從一開始氣氛就非常好，今天大家都是來玩的對嗎？站起來吧！」鍵盤手元弼就開玩笑說：「關於怎麼熱身，這件事交給Young K！請大家跟著他一起搖擺！」接著全場起立，與他們大合唱多首歌曲，讓隊長晟鎮感動表示：「這麼久來一次，聽到大家這麼熱烈歡呼，真的很開心！」

韓國樂團「DAY6」今（1）日在TICC舉辦演唱會，吸引超過2200名歌迷到場支持。而活動上，他們回想3年前出道滿40天，就到台北舉辦第一次海外showcase，成員們開心的說：「台北對我們來說是非常有感情且重要的地方，因此我們的亞洲巡迴第一站就選在這裡！」



▲DAY6開唱。（圖／JUSTLIVE 就是現場 , 2018.9.1）

吉他手Jae感謝全場粉絲，他說：「其實台北對我來說是非常珍貴的地方，我們出道後第一次海外演出就在這裡。我可以告訴大家，我們只有一次在公演結束後有哭，那就是在台北公演第一次結束後！這裡是我們剛出道第一次登上的海外舞台，有很多擔心害怕的地方，在正式開始之前我們都不敢期待，又忍不住期待，其實在那次演出之前，我一直有個夢，可以站上舞台唱我們的歌給大家聽，那個夢在台北的舞台實現了！也希望對大家來說，這是珍貴的回憶，希望有機會再來台灣。」

隊長晟鎮補充，因為第一次海外公演在台灣，當時他也忍不住哭了，今天看到大家的驚喜後，也有相同的感動，「台灣對我們來說，是個不遠又不近的地方，謝謝你們都到現場來鼓勵我們」，話說完，他再用中文說：「My Day們，你們很漂亮，今天和你們見面很高興！」

鍵盤手元弼也表示，他們的第一次公演、第一次哭的地方就在台北，今天跟上次的感覺有點不同，那時候的DAY6做到了，但今天像是來看老朋友、跟朋友相聚的感覺，「所以今天我們從公演開始，每一分每一秒都很開心，都很珍貴，DAY6會永遠和My Day在一起，為我們一起尖叫吧！」