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中央社

昆山騎士反刺案 檢警認定屬正當防衛不負刑責

中央社2018/09/01 21:50
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北1日電）外號「昆山龍哥」的劉海龍遭市民于海明反刺死引發的自我防衛爭議，昆山市公安局和江蘇檢察院今天公布結果稱，合法沒有必要向不法讓步，認定于海明的行為屬於正當防衛，不負刑事責任。

此事發生於8月27日，案發當晚劉海龍酒醉駕車右轉強行進入非機動車道時，與自行車騎士于海明差點碰撞並出現爭執。劉海龍隨後持刀追砍欲報復，卻反被于海明刺死，遂引發是否自我防衛過當的爭議。

微信公眾號「江蘇檢察線上」今天發布4點分析意見，認定于海明的行為屬於正當防衛。第一，劉海龍挑起事端、過錯在先。從事態發展看，先是推揉于海明，繼而拳打腳踢，最後持刀擊打，不法侵害步步升級。

第二，于海明正面臨嚴重危及人身安全的現實危險，屬於「正在進行的行兇」。劉海龍使用的雙刃尖角砍刀是管制刀具，且先持兇器擊打他人頸部等要害部位；而砍刀掉落被于海明拿到後，被害人仍面臨緊迫而現實的危險。

第三，于海明搶刀反擊的行為屬情急下正常反應，符合特殊防衛要求。關於于海明搶刀後，連續捅刺砍擊劉海龍5刀，所有傷勢均在7秒內形成，並導致劉海龍失血過多死亡。

檢察機關認為，法律不會強人所難，面對揮舞的長刀，不能苛求他精準控制捅刺的力量和部位。雖然造成不法侵害人的死亡，但符合特殊防衛要求，依法不需要承擔刑事責任。

第四，從正當防衛的制度價值看，應當優先保護防衛者。「合法沒有必要向不法讓步」。正當防衛的實質在於「以正對不正」，是正義行為對不法侵害的反擊，因此應明確防衛者在刑法中的優先保護地位。

檢察機關認為，在事實認定和法律適用上，司法機關應充分考慮防衛者面臨的緊急情況，依法準確適用正當防衛規定，保護防衛者的合法權益，從而樹立良好的社會價值導向。

由於檢警已認定屬於正當防衛，中央電視台今天引述江蘇省昆山市公安局副局長張剛表示，因為犯罪事實不成立，昆山警方已經撤銷于海明涉嫌故意傷害一案，並辦理釋放于海明的手續。（編輯：林克倫）1070901

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