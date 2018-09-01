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中央社

繼巨嬰川普後 倫敦市長比基尼氣球升空

中央社2018/09/01 21:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）繼美國總統川普的「巨嬰川普」氣球之後，倫敦市長沙迪克汗（SadiqKhan）的抗議氣球也飄盪在國會前廣場上空，身上穿著黃色比基尼。

川普7月訪問英國時，抗議民眾集資打造高6公尺的川普嬰兒氣球，半裸的巨嬰川普氣球包著尿布，右手還拿著手機，諷刺川普是「推特總統」。沙迪克汗當時准許氣球施放2小時，搶佔全球媒體版面。

不過，今天被諷刺的對象換成了沙迪克汗自己。英國廣播公司（BBC）報導，不滿他的民眾集資5萬8182英鎊（約新台幣230萬元），打造了29英尺（約8.8公尺）長的巨型氣球，今天上午施放。

不同於「巨嬰川普」的直立姿勢，沙迪克汗的氣球採臥姿，右手撐住頭部，身穿黃色比基尼。發想於沙迪克汗在2015年曾禁止的一則廣告。

當時減肥食品在倫敦地鐵站刊登海報廣告，主角是一名身材姣好、身穿黃色比基尼的女子，標題寫著「你準備好去海灘的身材了嗎？」遭民眾投訴物化女性，最後被沙迪克汗勒令撤下。

儘管今天的活動抗議對象是倫敦市長本人，市政府、警方以及英國國家飛航服務公司（NATS）仍同意施放。抗議者表示，倫敦在沙迪克汗的治理下犯罪率升高。

氣球的集資網頁表示：「繼巨嬰川普獲准在川普訪問英國期間於倫敦上空施放後，讓我們來一個巨嬰沙迪克汗，看看言論自由是否適用於所有狀況。」

沙迪克汗本人對此表示：「如果大家想要在星期六花時間去看我穿黃色比基尼，那麼歡迎。不過我覺得黃色不太適合我。」

活動主辦人、28歲的布魯艾爾（Yanny Bruere）表示，多餘的募資基金將用於安排氣球於英國其他地區施放。（編輯：施燕飛）1070901

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