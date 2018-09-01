凱樂思藝術首爾演出 台灣音樂打動南韓民眾

首爾世界城市文化慶典原本稱為首爾友誼展，目的在促進首爾與世界各城市文化交流，已舉辦多年。

首爾市政府在首爾廣場、武橋洞街、清溪川路等地舉行2018首爾世界城市文化慶典（Seoul FriendshipFestival 2018），邀請首爾友好城市及世界各國文化團體前來交流演出。

（中央社記者姜遠珍首爾1日專電）來自台北的凱樂思藝術今晚參加「2018首爾世界城市文化慶典」演出，原住民創作歌手紫布爾正若演唱「珍愛台北」、「高山青」等歌曲，讓韓國民眾感受了台灣音樂的不同風貌。

首爾在1996年10月為慶祝「首爾市民之日」首次舉行相關活動，之後每年都有來自世界主要城市的文化表演與美食活動，今年將原活動名稱「首爾友誼展」改為「首爾世界城市文化慶典」。

包括台北市在內的首爾市姐妹城市代表人員今天下午從武橋洞出發，沿著往清溪廣場、首爾廣場的道路遊行，遊行隊伍由韓國傳統吹奏樂隊領軍，帶領穿著傳統服裝的70個國家旗手與首爾15個友好城市表演團遊行。

凱樂思藝術團隊今晚安排古典音樂家與原住民歌手同台演出，音樂總監黃凱盈率領古典小提琴家蔡明儀、原住民創作歌手紫布爾正若、 木琴家詹森，量身訂做充滿台北文化的節目，表演「一起來歌唱」、「外婆的澎湖灣」、「西班牙民歌」、「珍愛台北」和「高山青」等歌曲。

其中，「珍愛台北」搭配台北捷運、101大樓、陽明山等台北街景等，讓熟悉台北的韓國民眾拍手叫好，而壓軸歌曲「高山青」結合韓國流行音樂，希望觀眾在慶典上欣賞到台灣音樂的不同面貌。

首爾廣場也舉辦了美國洛杉磯美式足球啦啦隊火熱群舞、北京武術及變臉、紐西蘭毛利族傳統舞蹈、非洲莫三比克民俗舞蹈等表演。（編輯：林憬屏）1070901