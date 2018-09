(中央社記者魏紜鈴台北1日電)第58屆亞太影展今天晚上於台北舉行頒獎典禮,最佳導演大獎獎落台灣電影「再見瓦城」的導演趙德胤。

最佳導演入圍的有:趙德胤/再見瓦城(The Roadto Mandalay)(台灣)、 納塔吾彭皮里亞/模犯生(Bad Genius)(泰國)、葛斯戴維斯(Garth Davis)/漫漫回家路(Lion)(澳洲)、Arnel Barbarona /(The Right to Kill)(菲律賓)、 Mouly Surya/瑪莉娜之殺人四幕(Marlina the Murderer in FourActs)(印尼)。(編輯:翁翠萍)1070901