泰國台灣形象展 創造33億台幣商機

泰國能源上市公司PTG ENERGY PUBLIC率先對泰國台商區協中泰的空氣壓縮機器下了100萬美元的訂單。

為期三天的台灣形象展自8月30日起在泰國曼谷國際貿易展覽中心舉辦，期間泰國百貨集團龍頭Central集團與The Mall Group都派多位高階主管到場搜尋可引進的台灣產品，泰國卜峰（CP)集團、亞洲最大糖業兩儀集團等多角化經營大型集團也都有高階主管前來觀展。

（中央社記者劉得倉曼谷1日專電）為期三天的泰國台灣形象展今天圓滿落幕，共吸引近3萬人參觀，已創造1.1億美元（約新台幣33億元）商機，後續還有廠商接洽合作業務。

另外，在台灣精品館的按摩椅開展首日即獲得整櫃輸出的訂單，更宣布將在泰國開設第一間分公司。

台灣新創電商館的影像辨識系統，也收到跨國自助洗衣企業的青睞，將來希望引進泰國應用。

在食品部分，肉乾及糖果甜點，短時間內即被搶購一空。奈米機能內衣也引發搶購，並陸續接到經銷及代理商洽詢。

在清真主題館中有清真及素食雙認證面膜原料，首日即獲泰國及日本兩家美妝品牌業者洽談合作。

包括台鹽等多家業者表示，台灣形象展的參展效果比泰國本地各種展覽更好，現場賣出的數量及後續接單量，更有效提高台灣產品在泰國市場知名度。

泰國台商總會長劉樹添表示，本次展覽成功擦亮寶島台灣招牌，更帶來實質的商機，泰國台商總會和新北市綠色能源產業聯盟簽訂協議，聯盟將協助台商改善節能及環保設備。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源表示，這次的台灣形象展成果豐碩，有效提升台灣形象，帶來的商機也非常可觀。

多數廠商希望能夠再度舉辦台灣形象展，同時延長展出時間，或是以專業展方式凸顯台灣優勢及特色。（編輯：施燕飛）1070901