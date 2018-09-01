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娛樂

向宋仲基加油只要喊：宋慧喬萬歲　李光洙爆他酒後會..

記者陳雅蘭／綜合報導2018/09/01 22:44
▲李光洙（右）爆料宋仲基酒後會跳舞。（圖／翻攝IG , 2018.9.1）
▲李光洙（右）爆料宋仲基酒後會跳舞。（圖／翻攝IG , 2018.9.1）

韓星宋仲基今（1）日在首爾慶熙大學舉辦出道10周年粉絲見面會，這是他去年與宋慧喬結婚後，睽違一年多首次舉辦的大型活動，場上請到2PM俊昊、金玟錫與李光洙擔任嘉賓，而無法到場的金鍾國、車太鉉、朴寶劍、金智媛也紛紛錄製影片獻上祝福。

活動開始前，場上播放金鍾國、車太鉉、朴寶劍、金智媛、蘇志燮等人的打氣影片，逗趣的是，輪到車太鉉時，他就用五個字「宋慧喬萬歲」向他喊話，逗笑全場。金鍾國則爆料，說宋慧喬都會帶著宋仲基去健身房運動，而他師弟朴寶劍也透過影片為師兄加油。


▲宋仲基今舉辦出道10周年粉絲見面會。（圖／翻攝interpark售票網 , 2018.9.1）

除了驚喜影片，他好友俊昊、金玟錫則到場力挺，宋仲基表示，他非常感謝俊昊去年在釜山工作時，仍抽空到首爾出席他的婚禮，俊昊就回說，他也很謝謝宋仲基，即使沒有告知姊姊的婚禮，他仍送蛋糕到現場，令他十分感動，結果宋仲基就說，每當在電視上看到俊昊的表情不好，就會打電話問他「是不是有很多煩惱」，台上足見兩人深厚的情誼。

中場休息後，他好友李光洙也現身，活動上還爆料宋仲基酒後都會跳舞，逗笑全場粉絲，結果當主持人問「想從李光洙身上去掉哪3個優點」時，宋仲基大喊：「身高！身高！身高！」兩人爆笑互動再度讓全場大笑。

因為是出道10周年的紀念活動，宋仲基也準備親筆信感謝粉絲，提到忘記自己今年出道10年，經過別人的提醒後，就拿起手機搜尋自己的名字，看著過去的資料，感覺非常奇妙，更謝謝過去至今遇到的優秀同事，他才能順利的走到今天，但最感謝的仍是粉絲，不管什麼決定都能給予理解並支持，承諾往後做任何選擇會更加慎重，保證不會讓大家失望，因為有大家，他才能鼓起勇氣繼續向前進。

關鍵字宋仲基宋慧喬李光洙
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