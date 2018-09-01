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中央社

甫拿香港金像獎影后 毛舜筠再奪亞太影后

中央社2018/09/01 22:38
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北1日電）第58屆亞太影展頒獎典禮今晚舉行，最佳女主角由今年香港金像獎影后、港星毛舜筠奪下，最佳男主角獎頒給伊朗電影「健保風暴」的艾米阿里丹那伊（Amir Ali Danaei）。

第58屆亞太影展頒獎典禮晚間在台北美福飯店舉辦，最佳女主角獎項由張鈞甯搭檔港星呂良偉合頒，最佳男主角則由楊丞琳與鄒兆龍共同揭曉頒獎。

最佳女主角由港星毛舜筠奪得，擊敗入圍者「紅衣小女孩2」楊丞琳、「再見瓦城」吳可熙、「模犯生」茱蒂蒙瓊查容蘇因等人。但毛舜筠今晚未到，由同劇演員呂良偉代領獎座。

毛舜筠演出經驗豐富，過去在港片「家有囍事」飾演表姑媽一角深獲觀眾喜愛，她今年以「黃金花」（Tomorrow is Another Day）首次拿下香港金像獎影后，如今更以出色演技獲得亞太影展評審肯定。

評審團表示，毛舜筠在「黃金花」飾演一名面臨婚姻問題並撫養患有自閉症兒子的堅強母親，完整呈現內心所面臨的壓力，「表演爐火純青無懈可擊」。

最佳男主角頒給伊朗片「健保風暴」（Appendix）的演員艾米阿里丹那伊（Amir Ali Danaei），擊敗入圍者泰國片「模犯生」的查農桑提納同庫、港片「黃金花」的凌文龍、印度片「喬西之死」（Lathe Joshi）的奇塔蘭詹吉里（Chittaranjan Giri）、菲律賓電影「菲常嘻哈」的阿布拉（Abra）、台灣「再見瓦城」柯震東。（編輯：翁翠萍）1070901

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